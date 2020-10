Nữ ca sĩ kể chuyện bị Phương Thanh "cướp bài hát" được Hoài Linh an ủi lúc khó khăn nhất

Tập 8 của chương trình truyền hình Ca sĩ ẩn danh vừa lên sóng với loạt diễn biến hấp dẫn. Trong tập này, đáng chú ý có sự xuất hiện của ca sĩ Bạch Lan và những tiết lộ gây bất ngờ về Phương Thanh, Hoài Linh. Ngay từ khi mới xuất hiện trên sân khấu Ca sĩ ẩn danh, Bạch Lan đã được Kim Tử Long nhận ra.

Bao nhiêu năm đi hát, ít khán giả biết rằng ở thời đỉnh cao, có những điểm diễn Bạch Lan hát liên tục 7 đêm/tuần, nhưng dần dần ít đi, chỉ còn 1 đêm tại mỗi điểm diễn mỗi tuần. "Ế show, tôi chấp nhận đi hát đám cưới, làm MC với tâm niệm: Ai cười cũng không sao miễn là mình vui và kiếm tiền chân chính" - Bạch Lan kể.



Phương Thanh.

Hoài Linh.

Bạch Lan.

Điều mà Bạch Lan hối hận nhất trong cuộc đời mình chính là chị lập gia đình sớm, khi con mới 2 tuổi đã ly hôn. Một mình đi hát, lo lắng cho con lại không có show thậm chí có lúc không còn tiền thuê nhà. Thời điểm khủng hoảng nhất về kinh tế, chị gặp Hoài Linh và được anh giúp đỡ. Trong hoàn cảnh đó, ca sĩ Phương Thanh cũng là người dang tay hỗ trợ chị rất nhiều.

Bước ngoặt đến với Bạch Lan vào năm 2003, khi đang đi diễn tại Huế chị được nghệ sĩ Minh Nhí gọi điện, nói sẽ giao cho mình quản lý một sân khấu ca nhạc. Từ đó, chị bén duyên với nghề biên tập. Năm 2010, một sân khấu ở Tây Ninh cũng mời chị về làm công việc tương tự. Khán giả gần như đã quên một ca sĩ Bạch Lan và chỉ biết đến chị là một biên tập âm nhạc, làm MC.

Bạch Lan trên sân khấu "Ca sĩ ẩn danh".

Một kỉ niệm nhớ đời được Bạch Lan kể lại, chính chị là người dạy Phương Thanh cách gào trên sân khấu. Khi diễn tại sân khấu Đại thế giới, Phương Thanh đã xin ban nhạc cho được hát ca khúc I hate myself for loving you nhưng bị từ chối vì ai cũng nói, chỉ Bạch Lan hát được bài này. Nhưng, sau này khi Phương Thanh biểu diễn tại sân khấu 126, khi chị ngỏ ý hát ca khúc này, tất cả đều khẳng định đó là ca khúc của Phương Thanh. Kỉ niệm vui đó, cùng với chia sẻ của MC Thanh Bạch rằng Bạch Lan là người nâng đỡ cho rất nhiều ca sĩ nổi tiếng hiện nay khiến các đồng nghiệp càng nể chị hơn.

Sau Bạch Lan, nước mắt một lần nữa lại rơi trên sân khấu Ca sĩ ẩn danh với sự xuất hiện của ca sĩ MiA. Cô thừa nhận câu chuyện của mình dù không quá đau khổ nhưng so với các bạn trẻ, cô tự thấy mình không bằng. Vì "tự cao kéo dài" nên khi thất bại cô khó chấp nhận bản thân. Sau này, khi đã lập gia đình cô tự rút kinh nghiệm cho bản thân nhưng lại thiếu tham vọng, đuối và không còn sức bền để chạy. MiA thổ lộ, suốt thời gian làm nghề, cô không biết chiêu trò gì để nổi tiếng.

Ca sĩ MiA.

Nhưng, tiết lộ khiến các đồng nghiệp đàn anh xót xa cho MiA đó là sau khi hết hợp đồng với công ty quản lý, ra hoạt động solo cô bị lừa tiền rất nhiều. Thời điểm đó, nhiều người hứa sẽ giúp cô nổi tiếng nhưng sau đó đều lấy hết số tiền mà ba mẹ cô đã dành dụm cả đời để lo cho mình: "Đôi khi tôi nghĩ đi làm ca sĩ là sai". Trải qua biến cố này, cô thấy có lỗi với gia đình và bây giờ, cô cố gắng theo nghệ thuật để báo hiếu cho cha mẹ. Từng không ít lần cãi cha mẹ, trên sóng truyền hình nữ ca sĩ chính thức xin lỗi ba mẹ trong nước mắt.