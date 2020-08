Nữ BTV truyền hình chia sẻ bí quyết dạy con gái đáng ngưỡng mộ: 6 tuổi biết 3 ngôn ngữ, tiếng Anh giao tiếp tự tin như người bản xứ

Hiện nay, việc dạy ngoại ngữ cho con luôn được cha mẹ quan tâm. Học ngoại ngữ từ bé đúng phương pháp, có thể giúp các con có được ngôn ngữ thứ hai một cách tự nhiên. Hiểu được điều này nên ngay từ khi Mina - con gái biên tập viên Mùi Khánh Ly, bắt đầu tập nói, chị đã cùng lúc cho bé làm quen với tiếng Anh.

Mỗi khi nói chuyện với con, chị đều dùng cả hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh để bé học các từ cùng nghĩa. Bên cạnh đó, biên tập viên xinh đẹp còn dạy ngoại ngữ cho con bằng nhiều cách khác nhau, lồng ghép vào trò chơi để bé vừa học vừa có tâm lý thoải mái, từ đó tiếp thu tốt hơn.

Khánh Ly dạy tiếng Anh cho Mina thông qua trò chơi và đọc truyện.

Nhờ có phương pháp dạy ngoại ngữ khoa học từ mẹ, nên khi 6 tuổi Mina đã giao tiếp tốt cả 3 ngôn ngữ Việt- Anh –Trung và được nhiều người yêu mến gọi với biệt danh "thần đồng".

Clip Mina nói tiếng Anh lúc 2 tuổi.

Mới đây, cô bé gây sốt khi xuất hiện trong một clip giới thiệu về văn hóa và ẩm thực của người H'Mông ở tỉnh Sơn La. Khả năng nói tiếng Anh lưu loát cùng biểu cảm tự nhiên, đáng yêu của Mina trong clip đã chiếm được thiện cảm của cư dân mạng.

Mina tự tin nói tiếng anh trong clip hái mận gây sốt.

BTV khánh Ly không ngần ngại chia sẻ 4 phương pháp để giúp bố mẹ duy trì sự hứng thú và tăng khả năng tiếng Anh của con.

1. Lựa chọn chủ đề hợp với sở thích của trẻ

Vì đặt tiêu chí bé vui vẻ lên hàng đầu nên khi dạy con, bố mẹ phải quan sát kỹ những sở thích của con, chẳng hạn bé gái thích hát, búp bê, con vật hay bé trai thích siêu anh hùng, máy bay, hoạt động mạnh... để tìm cụm từ vựng liên quan đến chủ đề bé thích. Bố mẹ nên chọn thời điểm bé đang chơi để nói cho con, như vậy, bé được kích thích mọi giác quan và sẽ ghi nhớ lâu hơn.

Khánh Ly đưa ra ví dụ: Bé thích hát bài Finger Family, bạn có thể kết hợp dạy chữ thông qua bài hát này bằng cách dán chữ A, B, C... lên các ngón tay. Sau đó, bạn rủ bé hát cùng: "A finger, Afinger, where are you?" và thay đổi lần lượt các chữ cái tương ứng với từng ngón tay.

Khi con đang chơi đồ chơi nấu ăn, bạn tìm tất cả các từ vựng liên quan đến đồ nấu của bé để nói luôn với bé. Bạn cũng có thể cho bé đọc thêm nhiều quyển truyện có nội dung đơn giản, gần gũi, đáng yêu để bé tăng vốn từ, cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Mina tự tin giao tiếp với các bạn nước ngoài.

Bé Mina, con gái của Khánh Ly, 2 tuổi rưỡi đã có thể nhận biết mặt chữ và đánh vần được các từ đơn giản. Nhờ tích lũy vốn từ tiếng Anh giờ khi lên 6 tuổi, Mina đã có thể giao tiếp tự tin không gặp nhiều trở ngại.



2. Cùng con học phát âm

Khánh Ly cho rằng, bố mẹ có thể lựa chọn phát âm kiểu Anh-Mỹ hay Anh-Anh để dạy con, nhưng phải đảm bảo phát âm đúng. Bạn có thể sử dụng từ điển Cambridge (có cả phát âm kiểu Anh-Anh và Anh-Mỹ) cài sẵn trong máy, để lúc cần thì mở ra cho bé nghe và đọc theo. Ngữ điệu có thể không hay (ngay cả tiếng Việt cũng có người nói hay, có người nói dở) nhưng phát âm phải chính xác, thì người nghe mới hiểu được.

Đây có lẽ không phải là vấn đề với các bố mẹ giỏi tiếng Anh, còn nếu chưa tự tin với khả năng ngoại ngữ của mình, thì bố mẹ có thể vừa dạy, vừa học cùng con, cùng con phát âm đúng.

Clip Mina nói tiếng Anh.

Trong các video đăng tải trên trang cá nhân của mình, nữ BTV luôn song hành với con, cùng con học từ vựng, trò chuyện bằng tiếng Anh, giúp con có thể thực hành ngay tại nhà. Vì vậy, bố mẹ là người quan trọng giúp con trau dồi kĩ năng và thấy thú vị trong việc học.

Việc sử dụng các cuốn truyện tiếng Anh phù hợp với độ tuổi của trẻ cũng vô cùng quan trọng. Vừa xây dựng không gian gần gũi giữa bố mẹ và con, vừa giúp con hào hứng xây dựng thói quen đọc sách sau này. Bạn có thể sử dụng các cuốn truyện, cuốn sách khám phá của nhà xuất bản Usborne, với các từ vựng kết hợp với hình ảnh minh hoạ phong phú, kích thích các bé.

BTV Khánh Ly luôn đồng hành cùng con trong quá trình học tiếng Anh.

3. Sử dụng các công cụ học tiếng Anh phù hợp

Hiện giờ có rất nhiều chương trình giúp bé học ngoại ngữ có thể làm phong phú kho công cụ cho bố mẹ và các con. Ban đầu, điều quan trọng là bố mẹ phải chơi cùng, tạo cho con hứng thú. Sau đó các con sẽ coi nó là một trò chơi hàng ngày và tự chơi khi muốn.

Ngoài ra, bố mẹ có thể cho con học tiếng Anh qua kênh Youtube: Muffins Song hay Peppa Pig là những nội dung gần gũi được các bé yêu thích. Tuy nhiên, nếu dùng cách này, bố mẹ phải xem cùng con để tăng sự tương tác và kiểm soát nội dung phù hợp.

Nếu có điều kiện, có thể cho con ra ngoài tiếp xúc nhiều với các bạn nước ngoài, đến từ nhiều quốc gia khác nhau, để giúp con có thể nghe và giao tiếp được với tất cả. Vì với những quốc gia nói tiếng Anh là tiếng thứ hai, không phải ai cũng nói giống như người bản địa.

Song nếu không có thời gian đưa các con đi thường xuyên, bố mẹ cũng đừng lo lắng. Chỉ cần bố mẹ dạy con phát âm đúng, và giao tiếp với con hàng ngày, thì con tự hình thành phản xạ. Những lần đầu tiên, kể cả gặp người gốc Australia hay gốc Ấn Độ, bé Mina đều phản xạ tốt và giao tiếp tự nhiên.

4. Luôn nói điều tích cực, động viên con

Học tiếng Anh hay bất cứ phương pháp giáo dục sớm nào đều có mục đích chính là kích thích não bộ của bé phát triển, vì thế, bố mẹ không nên đặt nặng chuyện con có học được nhiều không. Đặc biệt, bố mẹ không bao giờ so sánh con mình với các em bé khác.

Bố mẹ hãy luôn nói với con những điều tích cực và động viên con. Ví dụ, khi bé nói sai, bạn không nên cười nhạo bé hoặc tỏ ra thất vọng, bởi như vậy sẽ làm bé xấu hổ, e dè... Bố mẹ chỉ cần nói: "Con giỏi quá" rồi nhắc lại từ đó thật chuẩn để bé nhắc lại. Bằng cách này, bé sẽ giao tiếp tự tin.