NTK váy cưới của Ngô Thanh Vân hé lộ ẩn tình xúc động về chiếc váy "gây bão" của nữ diễn viên

Vào chiều tối ngày 8/5 vừa qua, đám cưới của cặp đôi Ngô Thanh Vân – Huy Trần đã thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ và giới truyền thông. Trong tiệc cưới trọng đại này, Ngô Thanh Vân – Huy Trần lựa chọn tổ chức bữa tiệc nhỏ bên bờ biển với 50 khách mời thân thiết nhất, bao gồm gia đình, người thân, đồng nghiệp.



Cô dâu Ngô Thanh Vân chọn diện 2 mẫu váy cưới đơn giản, thanh tao. Nếu như trước váy cưới đầu tiên là sáng tạo đến từ NTK Phương My thì mẫu váy thứ 2 lại đến từ nhà mốt Elie Saab. Và mới đây, NTK Phương My đã chia sẻ ẩn tình xúc động phía sau mẫu váy cưới đặc biệt của Ngô Thanh Vân.

Trong ngày trọng đại, Ngô Thanh Vân chọn diện mẫu váy cưới kín đáo mà sang chảnh với thiết kế váy bồng xòe thướt tha, thân váy kín đáo, đi kèm chi tiết phần vai may bằng vải ren cách điệu. Thiết kế vừa thanh tao, cổ điển lại vừa phảng phất hơi thở hiện đại với chi tiết phần vải ren sexy một cách tinh tế.

Theo NTK Phương My hé lộ, đây chính là mẫu váy thiết kế riêng cô đã sáng tạo dành tặng Ngô Thanh Vân trong ngày trọng đại. Mẫu váy cưới này được sáng tạo dựa trên lời nhắn nhủ từ chính chủ Ngô Thanh Vân: "Chị chỉ cưới 1 lần thôi, và chỉ có gia đình bên cạnh trong tiệc này, đơn giản và nhẹ nhàng nhé!".

Thay vì chọn những mẫu váy cưới lộng lẫy, lồng lộn, cầu kỳ thì Ngô Thanh Vân lại chú trọng ưu ái cho một thiết kế "đơn giản và nhẹ nhàng" trong ngày "chỉ 1 lần thôi". Chính câu nói xúc động này đã thành nguồn cảm hứng để NTK Phương My sáng tạo nên tuyệt tác váy cưới ấn tượng trong ngày vui của đả nữ điện ảnh Việt.

Dù không biết chính xác giá trị của chiếc váy này hay các công đoạn thực hiện nhưng dựa vào việc sử dụng chất liệu vải cao cấp, các chi tiết cắt may tinh tế, phần vải ren kín đáo thanh tao thì hẳn mức giá của thiết kế này cũng không hề tầm thường chút nào.

Thiết kế này vừa đủ để tôn lên vòng 1 gợi cảm, vòng 2 mảnh mai, phần vai thanh tú của Ngô Thanh Vân mà vẫn giữ nguyên nét nền nã, nhẹ nhàng của kiểu váy cưới truyền thống. Ngoài ra, những chi tiết phần ren ở cánh tay cũng phô bày khéo léo những hình xăm ấn tượng của nàng đả nữ, mang đến cho cô hình ảnh vừa cá tính lại vừa mềm mại trong ngày trọng đại.

Thiết kế váy cưới độc đáo của Ngô Thanh Vân đã nhanh chóng gây bão và được dân tình thi nhau chia sẻ không ngớt.

Chân dung NTK Phương My - tác giả đứng sau bộ váy cưới ấn tượng của Ngô Thanh Vân. NTK Phương My sinh năm 1988, là NTK trẻ nổi bật. Không chỉ ở Việt Nam, Phương My còn ghi dấu tên tuổi trên các sàn diễn quốc tế. Năm 2019, Phương My là nhà thiết kế nữ đầu tiên của Việt Nam trình diễn bộ sưu tập của mình tại New York Fashion Week và New York Fashion Week Bridal. Các thiết kế của cô được đánh giá cao về tính sáng tạo, tôn lên sắc vóc và cá tính người mặc. Các thiết kế của Phương My đã có mặt tại 20 quốc gia với khoảng 30 cửa hàng. Nhiều ngôi sao quốc tế như Beyonce, Julia Michaels, Betty Gabriel... từng diện các thiết kế của Phương My.









