NTK váy cưới của Linh Rin: "Thiết kế mang cảm hứng từ Nữ hoàng Anh"

Lễ cưới ngọt ngào của Ngô Phương Linh đã diễn ra được hơn 1 tuần, nhưng dư âm về hình ảnh cô dâu lộng lẫy, xinh đẹp và tinh tế vô cùng vẫn in sâu trong tâm trí công chúng mến mộ. Cùng trò chuyện với NTK Gia Nguyen để nghe cô chia sẻ về quá trình lên ý tưởng và thiết kế ra chiếc váy này nhé:

Chào NTK Gia Nguyen, được biết thương hiệu CIEL de GIA đã tạo nên 3 bộ váy cưới mà Linh Rin diện trong lễ cưới của mình. Đặc biệt là thiết kế khi Linh Rin làm lễ tại nhà thờ, thiết kế này có gì đặc biệt và được lấy cảm hứng từ đâu?

Một ngày đẹp trời giữa tháng 2 tôi nhận được cuộc gọi của Linh, Linh chia sẻ tháng sau em cưới, em muốn có một bộ hình cưới ở biển và ba chiếc váy cưới cho lễ cưới tại Phillipines. Dù biết Linh sắp cưới nhưng thật sự tôi đã rất bất ngờ khi Linh tìm đến mình để "chọn mặt gửi vàng", một nàng dâu hào môn như Linh, Linh hoàn toàn có thể chọn những thương hiệu Haute Couture hàng đầu thế giới. Vậy mà Linh đã dành chiếc váy làm lễ quan trọng nhất, cho tôi.

Linh ở Sài Gòn, tôi ở Hà Nội, sau đó mấy ngày thì Linh bay ra Hà Nội và chúng tôi gặp nhau, cùng lên ý tưởng cho những chiếc váy. Gặp Linh, chúng tôi đều phải ngạc nhiên về sự đồng điệu giữa hai tâm hồn cùng cổ điển, lãng mạn, yêu nghệ thuật và cái ĐẸP.

Linh có sự tinh tế, chi tiết của một Xử Nữ, vậy nên em muốn sự mềm mại, kín đáo và một chiếc cape dài cho lễ cưới ở Nhà Thờ cổ tại Manila. Ngay lập tức hiện lên trong tôi là hình ảnh lễ cưới của Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Công nương Kate Middleton. Nhưng chiếc váy phải toát lên tinh thần riêng của Linh kết hợp cùng phong cách của CIEL de GIA.

Từ nguồn cảm hứng đó, chiếc váy của Linh được dựng theo form dáng A-line với phần bodice corset đậm chất Victorian, tôn trọn vòng eo nhỏ và dáng thanh mảnh của của cô dâu. Ren 3D hoa nổi được đắp trên nền ren Chantilly điểm xuyết pha lê Swarovski.

Vì làm lễ trong Nhà Thờ nên chiếc váy phải đảm bảo sự kín đáo, có cổ và tay nên phần cổ và tay áo được bố trí ren một cách tinh tế vừa đủ. Thay vì một chiếc veil dài là chiếc cape gắn rời từ hai đầu vai. Phần chân váy được làm từ Silk organza ánh ngọc trai với kĩ thuật Pleating tạo nên những nếp vải uyển chuyển theo bước đi của người mặc, vải có ánh nhũ nhẹ sẽ lấp lánh một chút dưới ánh nắng trong tưởng tượng của tôi.

Chị có gặp khó khăn hay áp lực gì khi thiết kế váy cưới cho Linh Rin không?

Áp lực chứ! Chiếc váy ở Nhà thờ là chiếc váy vô cùng quan trọng, nó mang ý nghĩa lớn lao vô cùng. Đã vậy Linh lại nhất quyết không chọn thương hiệu nổi tiếng mà chọn tôi, điều đó đã đủ tạo áp lực rồi. Ngoài ra mọi thứ cũng khá gấp gáp, chỉ trong một tháng cho một bộ ảnh chụp ở biển và ba bộ váy trong hôn lễ ở Phillipines.

Lễ cưới của Linh tổ chức vào ngày 23 và Linh cần sang trước để chuẩn bị, tôi cùng những người thợ của mình vẫn miệt mài làm việc tới ngày 21, cầm sang cho Linh ba bộ váy để mặc hôm cưới cùng ba chiếc dự phòng, tổng 50kg hành lý. Cô dâu đặc biệt nhắn chú rể ra đón tận sân bay và ngày hôm đó mới được nhìn thấy váy của mình lần đầu.

Cô dâu có khó tính trong việc lựa chọn chất liệu vải?

Linh là một cô gái kĩ tính, Linh thích sự mềm mại và chi tiết. Chúng tôi khá hiểu nhau nên Linh hoàn toàn tin tưởng tôi ở việc này.

Chị có thể bật mí một chút về giá trị của từng chiếc váy được không?

Chắc chắn một điều là sử dụng chất liệu cao cấp và sự kĩ lưỡng cần nhiều thời gian nên chi phí cho một chiếc váy không hề thấp. Tuy nhiên so với giá của những thương hiệu quốc tế thì mức giá mềm hơn rất nhiều.

Không nói đến giá trị của bộ váy cưới mà ngay khi Linh Rin ngỏ lời muốn nhờ tôi thiết kế cho cô ấy, tôi đã thấy sự tinh tế toát lên từ chính con người và tính cách của Linh Rin. Là dâu hào môn, đương nhiên chuyện hàng hiệu hay những bộ váy cưới giá "trên trời" không hề quá sức đối với cô ấy nhưng Linh vẫn chọn một thiết kế Việt.