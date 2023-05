NTK Thủy Nguyễn chia sẻ quan điểm về hạnh phúc và nghệ thuật

Tại sao nghệ sĩ Tia-Thuỷ Nguyễn nhận lời làm BGK chương trình UOBPainting Of TheYear?



Có lẽ vì tôi và cuộc thi UOBPainting Of TheYear tìm thấy ở nhau những điểm chung về mục tiêu khám phá, nuôi dưỡng và phát huy các tài năng nghệ thuật và nâng cao nghệ thuật thị giác ở khu vực Đông Nam Á nói chung và tạiViệt Nam nói riêng. Và được đứng cùng hai vị giám khảm có tiếng, là cơ hội, học hỏi và cũng là một áp lực không nhỏ cho bản thân tôi.

Tôi tin rằng nghệ thuật có vai trò nền tảng, giúp cuộc sốngtrở nên phong phú và củng cố các mối quan hệ xã hội trong cộng đồng chúng ta. Đồng thời, nghệ thuật là một nguồn lực thống nhất, kết nối mọi người và văn hoá, vượt qua trở ngại về ngôn ngữ, khoảng cách địa lý hay trái ngược thời gian.

Từ trái qua phải: Bà Lilian Chong, Trưởng Bộ phận Thương hiệu và CSR của Tập đoàn UOB Singapore, Ban giám khảo cuộc thi UOB Painting of the Year tại Việt Nam gồm nghệ sĩ Trần Lương, nghệ sĩ Lương Xuân Đoàn, nghệ sĩ Tia-Thủy Nguyễn, ông Victor Ngo-Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam, ông Ngô Tuấn Phong- Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam

Cuộc thi về nghệ thuật UOBPOY được tổ chức thường niên từ năm 1982, và sau hơn 40 năm đã đưa UOB trở thành nhà bảo trợ nghệ thuật hàng đầu châu Á. Sự chuyên nghiệp cộng hưởng với tinh thần cổ vũ sáng tạo đãmở ra cho tôi và UOB cơ duyên được làm việc với nhau trong cuộc thi Paiting Of The Year lần này.

Đây là một chương trình không giới hạn độ tuổi tham gia, chị nghĩ những đứa trẻ có khả năng cạnh tranh tại đây không?

Nghệ thuật là một “vùng trời” không có ranh giới về tuổi tác, giới tính, kinh nghiệm… ở đây chỉ có sáng tạo và sự “dám” dấn thân. Bạn có thể là bất cứ ai, đến từ đâu, làm công việc gì… và điều chúng tôi và UOB muốn nhìn thấy là sự nghiêm túc trong thực hành nghệ thuật của bạn.

Đồng thời, cuộc thi UOB Painting of the Year có chia ra hạng mục dành cho nghệ sĩ đã thành danh và có triển vọng, đảm bảo cho các thí sinh có sân chơi đủ rộng để tự do thể hiện mình và cho BGK barem chấm điểm rõ ràng và công bằng. Nên tôi cho rằng các bạn nhỏ (cả về độ tuổi hay kinh nghiệm) đều có khả năng cạnh tranh trong cuộc thi này.

Theo chia sẻ của chị từ một số bài phỏng vấn trước, chị rất quan tâm đến yếu tố hạnh phúc, đặc biệt là hạnh phúc của những đứa con của mình và của lớp trẻ, theo chị thì hạnh phúc và nghệ thuật có liên quan đến nhau không?

Bạn hỏi câu hỏi này vì có thể cảm nhận của bạn vê tôi là người hành phúc và muốn truyền tải thông điệp hạnh phúc cho các con - điều này đúng, nhưng không đồng nghĩa tác phẩm cũng như vậy. Với tôi, hạnh phúc và nghệ thuật có liên quan với nhau, nhưng không phải quan hệ nhân-quả.

Qua câu hỏi, tôi thấy hạnh phúc là trạng thái cảm xúc mang tính xã hội. Còn nghệ thuật, với tôi, lại mang tính cá nhân. Người nghệ sĩ luôn cảm nhận mọi thứ theo một cách rất riêng - họ tạo ra cảm xúc phù hợp cho công việc sáng tạo của mình. Nhưng một bức tranh không chỉ là tập hợp về màu sắc, bố cục, cảm xúc… mà còn là sự nghiên cứu, tìm tòi, phản ánh câu chuyện về đời sống xã hội xung quanh tác giả, bao gồm cả những điều quan tâm và trăn trở, không chỉ riêng “hạnh phúc”.

Cuộc thi UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Việt Nam dành cho tất cả công dân Việt Nam và thường trú nhân tại Việt Nam, với thời hạn nhận hồ sơ dự thi kéo dài đến hết ngày 6-8-2023. Việc tham gia cuộc thi là hoàn toàn miễn phí. Hội đồng giám khảo bao gồm những nghệ sĩ trong nền nghệ thuật Việt Nam sẽ tham gia đánh giá các tác phẩm dự thi dựa trên các tiêu chí: Thông điệp, tính sáng tạo, bố cục và kỹ thuật. Những người đoạt giải sẽ được công bố tại buổi lễ trao giải và những bức tranh đoạt giải sẽ được trưng bày trong một cuộc triển lãm mở cho cộng đồng tại TPHCM vào tháng 10-2023. Người chiến thắng cao nhất tại Việt Nam sẽ nhận được giải thưởng trị giá 500.000.000 đồng và cơ hội tranh giải UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á với giải thưởng tiền mặt trị giá 13.000 đô la Singapore cũng như cơ hội được lựa chọn tham gia chương trình lưu trú một tháng tại Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Fukuoka ở Nhật Bản. Xem thêm thông tin về cuộc thi tại UOBandArt.com