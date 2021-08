NTK Thái Công cùng người yêu vừa đến New York đã check-in tại khách sạn dát vàng, khoe được tiêm vaccine miễn phí và được tặng 100 đô la

Trên trang cá nhân, NTK Thái Công mới đây vừa cập nhất về hành trình sang New York (Mỹ) để du lịch. Sau chặng bay dài gần 20 tiếng đồng hồ, anh cùng người yêu đã đặt chân đến New York và bắt đầu hành trình du lịch của mình.

Cụ thể, NTK này viết:

"Chỉ sau vài tiếng đồng hồ vừa đến New York và check in tại khách sạn The Plaza ngay Central Park, thì hai đứa đi đến viện bảo tàng "American Museum of Natural History" liền, không phải đến đây để xem thú vật trong tủ kính và xương khổng lồ, mà chỗ này Chính phủ đã tạo ra một Pop-Up station để tiêm Vaccine. Người Mỹ hay người không có passport Mỹ, có đặt hẹn trước hay chỉ đến ngẫu nhiên đều được tiêm vắc-xin miễn phí và còn được tặng thẻ vô viện bảo tàng và được tặng thêm 100 dollars!"

NTK Thái Công và Huy Yves check-in khách sạn dát vàng The Plaza tại New York (Mỹ).

Căn phòng xa xỉ mà NTK Thái Công cùng Yves ở tại New York trong thời gian du lịch với nhau.

Được biết, khách sạn dát vàng The Plaza là khách sạn mang tính biểu tượng nhất thế giới. Khách sạn nằm ở vị trí đắc địa giữa đại lộ 5 và công viên Central Park South, địa điểm hàng đầu cho những người nổi tiếng, các nhà chức sắc và lãnh đạo cấp cao. Giá phòng khoảng hơn 1000 USD/đêm.

Anh cùng người yêu được tiêm vaccine Covid-19 miễn phí.

Đặc biệt, NTK còn khoe hành trình tiêm vaccine Covid-19 miễn phí, tặng vé vào viện bảo tàng và tặng thêm 100 đô la.

Theo Thái Công, hiện anh và người yêu vẫn còn khá mệt vì việc chênh lệch múi giờ. Cả hai sẽ liên tục chia sẻ hành trình của mình trên kênh You Tube.