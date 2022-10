NTK Lê Thanh Hòa tổ chức show tại căn nhà cổ giữa lòng Hà Nội

"An" của Lê Thanh Hòa ra mắt trong không gian cổ kính vào một buổi chiều thu ở phố cổ Hà Nội. Show diễn lấy cảm hứng từ khát khao tìm thấy sự bình yên trong tâm sau hai năm thế giới biến động vì đại dịch. Lê Thanh Hòa mong muốn khi mặc những thiết kế của An, tín đồ thời trang sẽ tìm thấy sự an yên trong Thân - Tâm - Trí.



Bộ sưu tập Thu Đông 2022 được chia làm ba phần. Phần đầu là sân chơi sôi động của bảng màu tươi tắn, phong phú gồm hồng, xanh ngọc lục bảo, tím hoa cà, vàng với váy áo cắt xẻ phóng khoáng.

Phần hai, khán giả dường như được tĩnh lại với hai gam màu đen và trắng kinh điển trên những thiết kế được cắt cúp chuẩn mực, thanh lịch. Phần cuối, hoa hậu Kỳ Duyên khép lại show diễn với bộ đầm xuyên thấu tôn hình thể. Nhiều năm rời xa sàn diễn để tập trung kinh doanh, làm giám khảo, huấn luyện viên tại các cuộc thi, người đẹp sinh năm 1996 vẫn giữ được phong độ.

Cô sải bước nhịp nhàng trên nền nhạc dân tộc kết hợp phong cách điện tử, ánh mắt sắc lẹm cùng thần thái kiêu kỳ. Sắc đỏ rượu tràn ngập sàn diễn, đọng lại ấn tượng về một show diễn rực rỡ nhưng vẫn ấm cúng, phù hợp với mùa lễ hội cuối năm. Trong quan niệm của phương Đông, màu đỏ còn tượng trưng cho may mắn và hạnh phúc.

117 thiết kế của "An" không chỉ là nét duyên ngầm hay sự e ấp, dịu dàng của người phụ nữ Á Đông, mà còn là sự gặp gỡ của thời trang Đông - Tây, để nét truyền thống kết hợp với xu hướng hiện đại tạo nên nét ấn tượng riêng trong từng mẫu thiết kế.

Dưới bàn tay của nhà thiết kế tài hoa, các chất liệu Á đông quen thuộc như nhung, lụa, đũi, gấm,...hay những hình ảnh quen thuộc của cây lúa, hoa sen, lá trúc, dáng áo yếm, áo dài, áo tứ thân... được "phóng tác" đầy cuốn hút trên phom dáng hiện đại của phương Tây. Ngoài những thước vải lụa dệt tay của làng Mã Châu, show cũng khai thác những chất liệu nhập ngoại như vải sequin, pha lê cao cấp.

Một Lê Thanh Hòa thanh lịch, sang trọng tiếp tục được thể hiện qua những bộ đầm cut-out, váy sơ mi, đầm thắt eo, đầm suông, jumpsuit, váy xẻ đùi đúng sở trường. Các thiết kế được nâng tầm đẳng cấp với kỹ thuật xử lý chât liệu thuần thục, độc đáo, nhấn bằng chi tiết thêu tay, đính kết thủ công hay dựng phom 3D.

An không chỉ mãn nhãn về bộ sưu tập, mà còn đưa đẩy cảm xúc của khán giả bằng không gian đậm nét hoài cổ và truyền thống. Kết hợp cùng đạo diễn Long Kan, Lê Thanh Hòa mất 4 tháng để phác thảo ý tưởng và hoàn thiện sàn diễn thuộc khuôn khổ Fashion Voyage. Anh khảo sát nhiều nơi như: Tràng An (Ninh Bình), Hoàng Thành (Hà Nội),... nhưng cuối cùng chỉ có phố cổ Hà Nội mới truyền tải trọn vẹn ý nghĩa và thông điệp mà cả hai gửi gắm.