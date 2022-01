NSƯT Hoàng Hải bóc phốt chàng rể hụt Bình An lừa tình con gái: "Cậu dừng lại đi trước khi quá muộn"

Mới đây, NSƯT Hoàng Hải đã đăng ảnh hậu trường của bộ phim Mặt nạ gương trên trang cá nhân.

Trong ảnh, nam nghệ sĩ đang "đánh lén" Ngọc Lan và Lương Thu Trang, đồng thời không quên nhắn nhủ "vợ con" bằng dòng trạng thái: "Đánh chừa! Hai chị là khiến tôi đau đầu lắm đấy!". Được biết khung cảnh của bức ảnh diễn ra tại bệnh viện. Đây cũng là cảnh quay cho tập 20 khi bé Mai (Ngọc Huyền) nhập viện vì bị đám côn đồ hành hung trên đường.

NSƯT Hoàng Hải đăng ảnh chụp cùng Ngọc Lan và Lương Thu Trang.

Chưa dừng ở đó, NSƯT Hoàng Hải còn không quên "cà khịa" chàng rể hụt Bình An: "Cậu làm khổ con gái tôi Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền thế à, Nguyễn Bình An? Cậu dừng lại đi trước khi quá muộn! Về chú cháu mình làm đôi chai Chivas". Ngay lập tức, Bình An đã đáp trả bố vợ Hoàng Hải bằng bình luận: "Chỉ vì con đợi mãi không thấy mới hành động như vậy đó bố vợ hụt".

NSƯT Hoàng Hải trêu chọc chàng rể hụt Bình An.

Trong tập 24, nhân vật Khải do Bình An đảm nhận đã chính thức trở thành "trùm cuối" của Mặt nạ gương. Theo lời bà Diễm, thân phận thật sự của Khải là Hòa - em trai bác sĩ Hiệp. Khải đã lợi dụng mối quan hệ bạn thân để điều khiển Hoa sáng tác tác phẩm trinh thám Sát nhân K nhằm phục vụ âm mưu trả thù. Chưa dừng ở đó, Khải còn yêu đương với Mai - con gái bà Diễm và dùng thân phận bạn trai để bước vào nhà ông Nghị. Khải là người hạ thuốc mê để bắt cóc gia đình ông Nghị đến ngôi nhà hoang.

Khải chính là em trai Khôi - bác sĩ Hiệp.

