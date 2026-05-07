Chiều 6/5, NSƯT Chí Trung đã có những chia sẻ đầy cảm xúc trong buổi ra mắt bộ phim truyền hình Dưới ô cửa sáng đèn. Tác phẩm của đạo diễn Trịnh Lê Phong quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ như Bùi Bài Bình, Quốc Trọng, Quang Sự, Thanh Hương, Tuấn Tú, Tú Oanh…

Lấy bối cảnh một khu tập thể cũ tại Hà Nội đang chờ ngày giải tỏa, phim kể về những con người bình dị sống san sát trong không gian chật hẹp nhưng luôn gắn bó như gia đình. Trung tâm câu chuyện là Sinh - ông bố đơn thân sống nghĩa khí, trách nhiệm cùng cô em gái Vân và những người bạn thân thiết trong khu tập thể như Diệu, Tài, Nguyệt hay Bằng. Mỗi người đều mang trong mình những áp lực riêng về tiền bạc, gia đình, bệnh tật và các mối quan hệ, nhưng cũng chính từ đó họ học cách vượt qua biến cố để giữ lấy tình thân và niềm tin.

Trong phim, NSƯT Chí Trung vào vai ông Đăng. Nam nghệ sĩ cho biết anh có sự đồng cảm đặc biệt với bối cảnh tác phẩm bởi bản thân sinh ra và lớn lên giữa những khu tập thể cũ của Hà Nội. Theo anh, các khu nhà ở Thanh Xuân, Trung Tự hay Giảng Võ đều gắn với ký ức của nhiều thế hệ người dân Thủ đô nhưng nay đã xuống cấp theo thời gian.

Nam nghệ sĩ chia sẻ đầy hoài niệm rằng bộ phim giống như một dấu mốc cuối trước khi Hà Nội chuyển mình với diện mạo mới. Hiện tại, anh cũng đang sống trong khu tập thể của Nhà hát Kịch Việt Nam. Căn nhà 33m2 được cơi nới từ không gian chỉ khoảng 7m2 năm xưa khiến anh càng thấu hiểu đời sống đặc trưng của những khu nhà tập thể cũ.

Không xây dựng các nhân vật hoàn hảo, Dưới ô cửa sáng đèn tập trung khai thác những góc khuất rất đời của con người. Đó là người con chăm mẹ mắc Alzheimer, nữ doanh nhân giằng co giữa sự nghiệp và hạnh phúc, hay người phụ nữ từng nổi tiếng nhan sắc nhưng trở về với nhiều tổn thương sau nhiều năm xa quê. Đạo diễn Trịnh Lê Phong cho biết chính những sai lầm và khuyết điểm của nhân vật sẽ tạo nên sự đồng cảm với khán giả.

Với màu sắc gần gũi, đậm hơi thở đời sống đô thị Hà Nội, bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn được kỳ vọng mang đến nhiều cảm xúc khi lên sóng VTV3 vào khung giờ vàng các tối thứ 2, 3 và 4 hàng tuần.

