NSND Lan Hương và 37 năm hôn nhân bền chặt bên ông xã Đỗ Kỷ: "Khi về hưu, vợ chồng tôi rất thanh thản"

NSND Lan Hương là gương mặt thân thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ qua những bộ phim gây sốt của VTV như Sống chung với mẹ chồng, Lửa ấm, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình, Gặp em ngày nắng... Đặc biệt, chị rất nổi tiếng khi vào vai các bà mẹ chồng, được mệnh danh là "mẹ chồng quốc dân".

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, NSND Lan Hương còn có hôn nhân hạnh phúc, trải dài 37 năm với ông xã cùng nghề - NSƯT Đỗ Kỷ. Mới đây, nữ nghệ sĩ đã dành thời gian chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống đời thường của mình.

NSND Lan Hương

Các con dâu của tôi không có cảm giác phải đi làm dâu

Khi nhắc đến NSND Lan Hương, khán giả sẽ nhớ ngay đến vai mẹ chồng. Vai diễn này dường như đã "đo ni đóng giày" cho chị?

Thực ra, trước khi đóng Sống chung với mẹ chồng, tôi đã vào vai nhiều bà mẹ chồng rồi. Có lẽ các đạo diễn thấy được khả năng diễn xuất của tôi nên mới đặt sự tin tưởng. Và rồi sự lựa chọn đúng đắn đã tạo nên thành công.

Còn trên cương vị là một diễn viên chuyên nghiệp, tôi luôn tìm hiểu kỹ nhân vật, quan sát cuộc sống, con người xung quanh để lấy chất liệu, đến khi diễn thì sống hết mình với nhân vật.

Ở ngoài xã hội, tôi đã gặp rất nhiều bà mẹ chồng. Tôi cũng được mọi người kể lại nhiều câu chuyện về mẹ chồng. Từ đó, mình góp nhặt để đưa vào phim. Do vậy, khán giả xem tôi đóng sẽ cảm thấy rất quen thuộc, như loanh quanh đâu đó trong cuộc sống của chúng ta cũng có những người mẹ chồng như vậy.

Là một nghệ sĩ được nhiều người mến mộ, cuộc sống đời thường của NSND Lan Hương trôi qua thế nào?

Thường ngày, nếu không bận công việc, tôi cũng giống như bao người mẹ, người bà khác, giúp các con cơm nước, chơi với cháu. Có thời gian rảnh đến đâu, vợ chồng tôi hỗ trợ các con đến đấy, để con có cuộc sống thoải mái hơn.

Khi là mẹ chồng của hai nàng dâu trong gia đình, chị là người chiều con dâu hay con dâu chiều chị?

Tôi và các con sống rất hài hòa, như bạn bè của nhau vậy. Ngày trước, khi chưa có con dâu, tôi thường chiều con trai. Nhưng khi hai đứa con trai lập gia đình, tôi lại chiều con dâu hơn.

Ví dụ trước đây, quần áo, giày dép của các con đều do tôi mua cả. Song từ khi chúng có vợ, tôi không bao giờ mua nữa. Con trai có vợ chăm rồi, giờ mình phải chuyển sang mua cho con dâu chứ.

Tôi thường nói với chồng: "Giờ nhà nào cũng chỉ có 1-2 đứa con thôi, nhất là con gái thì bố mẹ lại càng yêu chiều. Nên con dâu về nhà mình, mình cũng hãy yêu thương con, không thì khổ thân nó. Mình phải làm sao để con dâu sống ở nhà mình mà như nhà mẹ đẻ vậy".

Vì thế, tôi để con dâu sống tự do, thoải mái, không bắt ép các con phải ăn uống, làm việc theo ý mình. Các con dâu của tôi không hề có cảm giác đi làm dâu. 10h - 12h sáng, các con dậy cũng được. Nếu vài hôm mà chúng dậy muộn quá, tôi chỉ nhắc: "Con ơi! Con dậy muộn thì bỏ bữa sáng. Nếu có thể, con dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp cũng được".

Con dâu thứ hai của tôi thì đã ở riêng, nhưng khi về nhà chồng, hai mẹ con vẫn rất gần gũi. Con còn thoải mái mặc cả đồ của tôi.

Thường thường, các con muốn ăn gì chỉ cần lên thực đơn cho mẹ, tôi nấu được sẽ nấu, không thì chúng có thể mua thêm đồ ăn bên ngoài. Thậm chí nấu cơm xong mà con bảo muốn ra ngoài ăn món khác, tôi cũng đồng ý luôn.

Chồng tôi không muốn làm quản lý, chỉ thích xách vali đi diễn với vợ

NSND Lan Hương và ông xã Đỗ Kỷ được biết đến là cặp vợ chồng kiểu mẫu của làng nghệ thuật phía Bắc. Bí quyết nào giúp cả hai gìn giữ được hôn nhân hạnh phúc và bền chặt đến vậy?

Thực ra khi ra đường, tôi có nhiều người thích, và chồng tôi cũng thế. Tuy nhiên, cả hai đều biết vị trí của mình ở đâu và luôn đặt gia đình lên trên hết. Đến nay, chúng tôi đã đồng hành bên nhau được 37 năm rồi. Trong bao nhiêu năm như vậy, để giữ mái ấm hạnh phúc, giữa hai chúng tôi phải có sự cảm thông và chia sẻ rất lớn.

Cuộc sống của vợ chồng tôi đơn giản lắm, hay có thể nói là "nhạt nhẽo, chẳng có gì cả". Cả hai chỉ mong sống bình an, bằng lòng với những gì mình đang có và không có quá nhiều tham vọng. Như khi đặt tên cho các con vậy, ngay từ đầu, vợ chồng tôi đã thống nhất đặt tên cậu cả là Nguyên, câu út là An, với mong ước một cuộc sống an yên, không đao to búa lớn.

Nhà tôi không giàu, nhưng đủ ăn. Thời chuyển đổi sang kinh tế thị trường, suất diễn rất ít, kinh tế khó khăn nhưng gia đình tôi vẫn sống ổn. Ngoài diễn xuất, tôi có thể làm nhiều nghề như hóa trang cô dâu, lồng tiếng, MC dẫn chương trình, may vá, đan lát... cũng đủ tiền mua rau, mua thịt, chẳng bao giờ chết đói.

Dù vậy, tôi không có tư duy làm giàu. Thời ấy, làm may đo không khác thiết kế thời trang bây giờ là mấy. Nhiều nghệ sĩ làm như tôi đã mở được thương hiệu thời trang lớn, song tôi thì không. Vì tôi cứ nhẩm tính đủ tiền ăn ngày nay, ngày mai là lại ngồi ôm sách đọc.

Tôi thích đọc sách lắm, có thể đọc tiểu thuyết từ ngày này sang ngày khác. Thấy vậy, chồng tôi bảo: "Sao em chẳng có tư duy làm giàu gì cả". Nghe vậy, tôi liền đáp: "Em mà biết làm giàu thì đã không lấy anh".

Sau này, nhà hát có nhiều đêm diễn hơn, được phân vai thì tôi lại đi diễn. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ, nếu có tiền đi diễn rồi thì đỡ phải làm thợ may. (cười)

Vợ chồng chị đều rất tài năng sao lại thích chọn cuộc sống bình lặng...

Có lần tôi hỏi: "Người ta nói với đàn ông thì đường công danh sự nghiệp rất quan trọng, anh có muốn được thăng chức không?". Chồng tôi bảo: "Không, anh chỉ muốn xách vali đi diễn cùng em, không thích làm quản lý".

Về phần tôi cũng vậy. Tôi đã công tác ở nhà hát rất lâu, có mặt trong hội đồng nghệ thuật từ khi còn NSND Trần Tiến, NSƯT Quang Thái... Thời ấy, các chú ấy thấy mình hay đóng chính, lại thông minh nên đã cho ngồi trong hội đồng nghệ thuật.

Về sau, không còn ai nữa, mọi người đề xuất tôi làm chủ tích hội đồng nghệ thuật, nhưng tôi từ chối. Tôi bảo: "Tôi là phụ nữ, chỉ muốn về nhà cơm nước cho chồng con". Nhiều người còn khuyên tôi đi học đạo diễn vì có tư chất. Nhưng tôi nói vui: "Nhà chỉ cần một ông đạo diễn là đủ rồi, hai vợ chồng mà đều làm đạo diễn thì có mà bỏ nhau à?".

Có khi người ta nói lời vào ra, rằng: "Vợ chồng cái Hương sắp được đề bạt nên làm chuyện này chuyện nọ đấy". Lúc đó, tôi và ông xã ở nhà chỉ nhìn nhau cười bảo: "Ơ, hai đứa vẫn ngồi im ở nhà đây, có động tĩnh gì đâu".

Có lẽ vì thế nên khi về hưu, cả tôi và chồng đều cảm thấy rất thanh thản.

Cảm ơn NSND Lan Hương về cuộc trò chuyện này!