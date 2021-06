NowFood và đối tác đã làm gì để đồng hành với khách hàng trong mùa dịch?

Những ưu đãi mùa sale giữa năm trên NowFood



Ưu đãi mới nhất trên NowFood mà "các tín đồ ẩm thực" đang rỉ tai nhau để canh săn deal chính là sự kiện "6.6 - Sale giữa năm, giảm nửa giá". Sự kiện bao gồm các chương trình ưu đãi hoành tráng như Deal sốc chỉ 6K, Tiệc nửa giá - giảm 66k, Deal đếm ngược về 1Đ...

Thật khó mà tưởng tượng trong thời buổi này có thể kiếm ra những món ăn có giá dưới 10k, thế nhưng bạn lại có thể mua được các món ăn chỉ với 1Đ trên NowFood và điều này đã tạo sự thích thú cho các tín đồ ẩm thực. Với bộ sưu tập 1Đ mà rất nhiều fan cứng của NowFood trông ngóng, được bật mí là có nhiều hàng quán tham gia, từ những quán lâu năm trên Now cho đến những quán mới toanh. Đó là 3 Râu - Gà Rán & Pizza, Tiger Sugar - Đường Nâu Sữa Đài Loan, Rau má mix, Cộng rau má… và hàng nghìn món hấp dẫn khác như mì gà ta, bánh tráng dẻo hành, gỏi đu đủ với cá cơm chiên giòn…

Với Deal sốc chỉ 6k, tín đồ ẩm thực ở TP.HCM có thể chọn là các món giải khát từ quán HAOCHA Milk Tea, Đậu Má Mix - Đậu Nành & Rau Má, Ning Cha - Trà Chanh Hong Kong… hay món ăn từ Bánh Bạch Tuộc Takoyaki Sami - Nguyễn Cửu Vân, Ni Mập - Cơm Tấm & Cơm Văn Phòng, Cơm Tấm Mommy và ở Hà Nội là Bánh Mì Dân Tổ Hà Nội, Tiger Sugar Fruit & Tea, Bánh Cuốn Nóng, Bún Chả & Gà Tần, Chaebon - Kimbap Ngon - Thái Thịnh và còn rất nhiều quán khác có trên NowFood.

Và để khâu tổ chức những bữa tiệc ngay tại nhà trở nên đơn giản nhất, không phải nghĩ nhiều đến món ăn và giá cả, NowFood dọn sẵn danh sách quán với thực đơn hấp dẫn, đặc biệt là ưu đãi lên tận trời cho các tín đồ ẩm thực thỏa thê trong bộ sưu tập "Tiệc nửa giá, giảm 66K" với quán Sentosa Food - Cháo Ếch Singapore, Trà Sữa Comebuy ở TP.HCM và Hà Nội là Papa Chicken - Gà Rán, Cơm Gà & Cơm Văn Phòng, Trà sữa Tocotoco - Lê Trọng Tấn… Chỉ cần nhập mã DEALXIN66, bạn sẽ được giảm ngay 66K cho đơn hàng 132K. Trước hàng vạn khó khăn mùa dịch, được ăn ngon và hạt dẻ, thật là hạnh phúc phải không?

Nỗ lực của NowFood và các đối tác trong mùa dịch

Những đơn hàng liên tục tăng trong những ngày gần đến sự kiện 6.6 chính là vòng nguyệt quế cho Now và các đối tác của mình. Sự ủng hộ của đông đảo khách hàng ghi nhận thành công của Now và các đối tác trong chương trình "6.6 - Sale giữa năm, giảm nửa giá".

Đại diện của NowFood chia sẻ: "Covid-19 đã và đang làm cuộc sống của chúng ta hết sức khó khăn.Trong hoàn cảnh đó, chúng tôi nghĩ rằng, phải có những chính sách, chương trình để kích thích mua sắm trong cộng đồng và bên cạnh đó cần thiết thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ các đối tác để cùng phát triển, mỗi doanh nghiệp, mỗi cá nhân cố gắng một chút là chúng ta có thể góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Với suy nghĩ đó, NowFood đã cùng các đối tác tung ra hàng loạt ưu đãi cho mùa sale giữa năm 6.6. Với các đối tác mới, với những quán ăn nhỏ chúng tôi tạo điều kiện để quảng bá về họ nhiều hơn trên ứng dụng Now, giúp thông tin và hình ảnh của họ tiếp cận được nhiều thành viên trên Now app cũng như hỗ trợ họ tham gia các chương trình ưu đãi. Như vậy về phía người dùng Now, sẽ hài lòng khi được phục vụ các món ăn ngon, giá rẻ, và về phía đối tác cũng sẽ vui hơn khi bán được hàng nhiều hơn thông qua ứng dụng Now".

Cũng theo đại diện NowFood, trong sự kiện "6.6 - Sale giữa năm giảm nửa giá", còn có sự tham gia của NowFresh - là dịch vụ đi chợ online siêu tiện lợi trên ứng dụng Now, giúp người dùng mua hàng online và nhận hàng tận nhà theo nhu cầu. Chỉ cần cài đặt ứng dụng Now và truy cập mục "NowFresh - Thực Phẩm" bạn sẽ dễ dàng lựa chọn được những nguyên liệu tươi ngon và lý tưởng nhất cho bữa ăn gia đình từ rất nhiều shop thực phẩm sạch uy tín.

Với hàng loạt ưu đãi như giảm tới 40K khi nhập mã FRESHTUOI40, các voucher freeship. Đặc biệt voucher giảm 70k tại các chuỗi cửa hàng Cooky Market, TNC Food, Beno - Bò Mỹ Ướp Sẵn, Trái Cây Sài Gòn 360, Thực Phẩm Top Việt, KiKa Food và khi mua sắm tại Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị Aeon trên NowFresh sẽ được giảm 50k hay tại Farmer Market, GKitchen... sẽ được giảm 40k.

Đây là một trong những hoạt động chính của Now hiện tại nhằm hỗ trợ người dân ở các khu vực giãn cách vẫn có thể ngồi nhà đi chợ mua thực phẩm tươi mỗi ngày. Chỉ cần cài đặt ứng dụng Now là người dùng đã có thể sử dụng đầy đủ các loại hình dịch vụ trên với ưu đãi hấp dẫn ngay từ bây giờ.