Now, We Are Breaking Up tập cuối: Song Hye Kyo từ chức theo đuổi ước mơ, gặp lại tình trẻ ở Paris?

Trong preview tập cuối của Now, We Are Breaking Up, Ha Young Eun (Song Hye Kyo) đã xin từ chức tại công ty.

Cô quyết định theo đuổi ước mơ bấy lâu nay. Ha Young Eun mang tất cả tâm huyết vào các thiết kế để thực hiện một show diễn tại Paris. Hành động của Ha Young Eun khiến bạn thân không khỏi bất ngờ. Đồng nghiệp đều không ngờ Ha Young Eun sẽ dũng cảm từ bỏ tất cả để theo đuổi ước mơ. Về phía Ha Young Eun, cô cảm thấy hạnh phúc vì có thể thực hiện được mình điều mong muốn bấy lâu nay.

Trong một diễn biến khác, Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) đã quyết định sang Paris. Ở giây phút cuối cùng, Ha Young Eun lựa chọn không đi cùng anh. Tại Paris, Yoon Jae Guk luôn mong nhớ về Ha Young Eun. Anh đem bức ảnh của cô đặt lên bàn làm việc. Yoon Jae Guk luôn hy vọng có thể nhìn thấy Ha Young Eun xuất hiện trong đám đông như nhiều năm trước.

Bạn bè đều nhìn thấy sự mong nhớ của Yoon Jae Guk dành cho Ha Young Eun. Chưa dừng ở đó, họ còn biết việc Ha Young Eun sẽ tổ chức show diễn thời gian Paris. Thế nhưng, mọi người quyết định không can thiệp vào chuyện tình này. Họ muốn giao cho định mệnh lựa chọn cái kết của Yoon Jae Guk và Ha Young Eun.

Liệu Ha Young Eun sẽ hoàn thành được ước mơ? Yoon Jae Guk và Ha Young Eun có gặp nhau tại Paris? Cái kết của chuyện tình này sẽ ra sao? Now, We Are Breaking Up phát sóng vào lúc 23h10 thứ 6, thứ 7 hàng tuần.

https://afamily.vn/now-we-are-breaking-up-tap-cuoi-song-hye-kyo-tu-chuc-theo-duoi-uoc-mo-gap-lai-tinh-tre-o-paris-20220107235321868.chn