Now, We Are Breaking Up tập 15: Song Hye Kyo tiễn tình trẻ sang Paris để ở lại chăm sóc con gái bạn thân

Trong tập 15 của Now, We Are Breaking Up, Ha Young Eun (Song Hye Kyo) và Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) vẫn chưa tìm thấy lối thoát cho chuyện tình đau khổ.

Trước đó, Yoon Jae Guk nói với Ha Young Eun rằng anh đã mua vé máy bay trở về Paris. Anh đề nghị đưa Ha Young Eun đến Paris để có thể tiếp tục mối quan hệ. Sau đó, Ha Young Eun đã giúp đỡ Yoon Jae Guk sắp xếp hành lý để rời đi. Tuy nhiên, cô vô tình phát hiện bức ảnh của mình nằm trong vali. Điều này khiến Ha Young Eun không khỏi cảm động.

Sau đó, cô đã quyết định đưa đơn từ chức tại công ty và chạy nhanh đến sân bay trước lúc Yoon Jae Guk chuẩn bị sang Paris. Thế nhưng, Ha Young Eun lại không đi cùng Yoon Jae Guk. Cô tỏ tình và cảm ơn tình yêu Yoon Jae Guk dành cho mình. Cô lựa chọn ở lại Hàn Quốc.

Cùng lúc này, Mi Sook đang phải chịu đựng những cơn đau từ căn bệnh ung thư quái ác. Cô biết rằng thời gian của mình không còn nhiều. Mi Sook cố gắng cùng gia đình nhỏ lưu giữ những kỷ niệm. Trước khi qua đời, Mi Sook đã nhờ cậy Ha Young Eun quan tâm đến con gái mình.

Đối diện với việc bạn thân qua đời, Ha Young Eun đau lòng khóc nức nở tại tang lễ. Nhìn hình ảnh con gái Mi Sook bơ vơ một mình, Ha Young Eun tự hứa sẽ hoàn thành di nguyện của bạn thân. Trong lúc Yoon Jae Guk đang ở Paris, Ha Young Eun luôn dành thời gian để chăm sóc con gái Mi Sook.

Now, We Are Breaking Up phát sóng vào lúc 23h10 thứ 6, thứ 7 hàng tuần.



