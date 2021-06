Now triển khai các chương trình hỗ trợ đối tác và người dùng trong mùa dịch

San sẻ nỗi lo cùng tài xế



Trong năm 2021, với nỗ lực thực hiện các hoạt động thể hiện trách nhiệm doanh nghiệp với các tài xế, Now tiếp tục khởi động quỹ Chăm sóc tài xế "NowDriver Care - đường dài có Now" nhằm đồng hành cùng các tài xế có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, với những trường hợp tài xế có bệnh lý nghiêm trọng/bệnh hiểm nghèo; có hoàn cảnh đặc biệt cần được giúp đỡ, mỗi tài xế có thể nhận được mức hỗ trợ từ quỹ lên tới 10.000.000/người.

Anh Nguyễn Tý, tài xế của Now tại Thừa Thiên-Huế có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhận được hỗ trợ kịp thời từ chương trình "NowDriver Care - Đường dài có Now"

Không dừng lại ở đó, trong giai đoạn chống dịch lần thứ 4 này, với kỳ vọng sát cánh cùng cộng đồng tài xế, giúp tài xế yên tâm sau tay lái và đảm bảo một công việc, cuộc sống ổn định, Now đã cho ra mắt thêm gói "Hỗ trợ tài xế Now" được áp dụng trên cả nước.

Theo đó, Now sẽ hỗ trợ một khoản tiền tương đương thu nhập 30 ngày đối với tài xế chẳng may rơi vào các trường hợp dương tính trong lúc thực hiện đơn hàng trên ứng dụng NowDriver được xác nhận từ cơ quan y tế. Và để các tài xế có thể yên tâm hơn, Now vẫn tiếp tục duy trì cấp độ điểm thưởng, hỗ trợ từ trước khi cách ly đến sau thời gian hoàn thành cách ly.

Với các trường hợp tài xế có nguy cơ lây nhiễm trong lúc thực hiện đơn hàng trên ứng dụng NowDriver và được cơ quan y tế đề nghị cách ly, Now sẽ hỗ trợ 100.000/ngày cho mỗi tài xế đồng thời duy trì cấp độ điểm thưởng trước khi cách ly đến khi hoàn thành cách ly. Ngoài ra, nếu tài xế ở trong khu vực bị cách ly, phong tỏa, Now cũng hỗ trợ duy trì cấp độ điểm thưởng từ trước cách ly cho đến khi hoàn thành cách ly.

Ông Đặng Hoàng Minh, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Now chia sẻ: "Chiến lược lâu dài của Now là hợp tác chặt chẽ với các đối tác để cùng nhau phát triển, mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Và hơn hết, chúng tôi muốn trở thành ngôi nhà thứ 2, là hậu phương vững vàng cho các tài xế."

Trong thời gian tới, với chương trình hỗ trợ mới mang tên "Cùng Now Chung Tay", Now sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ các nhu yếu phẩm đến hơn 600 tài xế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid và những tài xế nằm trong khu vực bị phong tỏa, cách ly, có hoàn cảnh khó khăn đã gắn bó lâu năm và có hoạt động tích cực tại Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng.

Sát cánh cùng đối tác quán ăn, nhà hàng

Trong thời gian giãn cách xã hội, nhà hàng, quán ăn không được phép bán hàng tại chỗ, vì thế hệ sinh thái đặt món Now chính là giải pháp để hoạt động kinh doanh vẫn có thể duy trì. Điển hình như giai đoạn gần đây TP. HCM thực hiện giãn cách xã hội, trong khi số lượng cửa hàng đăng ký mới tham gia Now ngày càng tăng, ngay lập tức Now đã đưa ra chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để các đối tác đăng ký online miễn phí.

Các đối tác có cơ hội nhận những ưu đãi đặc biệt: gói hỗ trợ truyền thông trên hệ thống mạng xã hội cùng hàng triệu người yêu ẩm thực của Foody/Now, giúp quán tăng lượt truy cập, tiếp cận được nhiều khách hàng, hỗ trợ việc hiển thị và quảng bá các cửa hàng trên giao diện ứng dụng Now để tăng lượt tiếp cận và tương tác với người dùng từ đó tăng đơn nhiều hơn trong mùa dịch, cùng nhiều hoạt động khác như hỗ trợ phí ship, tham gia các chương trình khuyến mãi trên Now, hỗ trợ đào tạo vận hành quản lý cho các đối tác.

Tiếp năng lượng cho người dùng

Trong những ngày giãn cách, khi hàng quán không được bán tại chỗ, bên cạnh việc hỗ trợ khách hàng chỉ cần ngồi ở nhà an toàn, đặt món và được giao hàng tận nơi, Now và các đối tác của mình liên tục tung ra các ưu đãi để khách hàng thỏa sức ăn uống mà không cần lăn tăn đến giá như chương trình như "6.6 - Sale giữa năm, giảm nửa giá" với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn như "Deal 1Đ", "Deal sốc chỉ 6K", "Tiệc nửa giá chỉ 66k", Freeship,...

Đặc biệt, với chương trình "Dùng ShopeePay, giảm ngay 50%" diễn ra vừa qua; người dùng được hưởng nhiều ưu đãi giảm giá khi đặt món qua NowFood và thanh toán bằng ví điện tử ShopeePay, điều này giúp đơn giản hóa quy trình mua hàng và thanh toán của người dùng mà vẫn đảm bảo an toàn.

Tháng 7 tới, NowFood sẽ trở lại với một trong những sự kiện lớn của năm là "7.7 - Ăn cả thế giới cùng Now". Sự kiện bao gồm các chương trình ưu đãi ẩm thực hoành tráng như: Đồng giá 7.000; deal đếm ngược về 1 đồng; giảm đến 70.000.

NowFood đã có mặt trên ứng dụng Now và Shopee, người dùng chỉ cần truy cập vào biểu tượng NowFood có trên Shopee hoặc order trực tiếp trên ứng dụng Now để tận hưởng dịch vụ ship đồ ăn của dịch vụ giao nhận đồ ăn Now với giá hấp dẫn ngay từ bây giờ.