NÓNG: Vĩnh Phúc yêu cầu người dân bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, không ra khỏi địa phương khi không cần thiết

Công văn nêu rõ: Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; trong nước đã xuất hiện các ca dương tính trong cộng đồng tại các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Thông báo kết luận số 89/TB-VPCP ngày 01/5/2021. UBND tỉnh yêu cầu:

Đảm bảo các mục tiêu: (i) vừa phải phòng, chống dịch, vừa phải phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an toàn, an dân và ổn định chính trị; (ii) đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp ngày 23 tháng 5 năm 2021; (iii) phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 đã được giao.

Kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế; tuyệt đối không được thỏa mãn với thành tích đã đạt được; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Yêu cầu người dân bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực hiện quy định 5K: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung đông người, Khai báo y tế. Không đi khỏi nhà, ra khỏi địa phương khi không cần thiết.

Siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các đơn vị, cơ sở trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe, các địa điểm công cộng tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; khu du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở thờ tự của tôn giáo và các sự kiện tập trung đông người... Thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch theo từng ngành, lĩnh vực để đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Sở Y tế, UBND các cấp, cơ quan liên quan chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả cơ sở cách ly, điều trị và thực hiện nghiêm quy trình bàn giao, tiếp nhận trường hợp hoàn thành cách ly về địa phương để thực hiện các quy định tiếp theo; chính quyền cơ sở chịu trách nhiệm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch của nơi cách ly và tổ chức thực hiện, giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà, nơi lưu trú và chịu trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước nếu để xảy ra sự cố liên quan đến dịch bệnh.

UBND các cấp, các sở, ban, ngành, đơn vị chủ động bố trí kinh phí mua các vật tư cần thiết để phòng chống dịch như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt; rà soát, hoàn thiện, đưa các hoạt động của hệ thống phòng chống dịch địa phương, cơ quan đơn vị lên mức sẵn sàng cao; cung cấp đường dây nóng (bằng tờ rơi, thông báo trên loa,…) để người dân kịp thời phản ảnh các thông tin; đặc biệt phát hiện, tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép; Nắm chắc số lượng, danh sách công dân ra khỏi tỉnh dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5; yêu cầu khai báo y tế theo quy định; báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh.

Duy trì chế độ trực 24/24h tại từng xã, từng huyện và của từng cơ quan. Các thành viên Ban chỉ đạo phân công trực 24/24h; 100% thành viên Ban chỉ đạo các cấp không được phép tắt máy và đi khỏi địa phương; duy trì chế độ báo cáo hàng ngày, gửi về Sở Y tế trước 14h00 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, Tỉnh ủy trước 16h00 theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo ngành y tế thực hiện chế độ công tác với tinh thần cao nhất sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, sinh phẩm, thuốc cho công tác phòng chống dịch. Đồng thời, rà soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình thực hiện cách ly y tế, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung và từ cơ sở cách ly lây nhiễm ra cộng đồng.