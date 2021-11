NÓNG: Triệu tập nghi phạm sát hại, giấu xác người phụ nữ giao gà ở Lạng Sơn

Liên quan đến vụ người phụ nữ giao gà bị sát hại ở Lạng Sơn, ngày 23/11, Công an tỉnh Lạng Sơn triệu tập 1 nam nghi phạm đến trụ sở làm việc, người này bị tình nghi sát hại, giấu xác nạn nhân.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng cho hay, nghi phạm bị cơ quan công an triệu tập là N.V.C (trú thôn Bầm, xã Quyết Thắng). C. là người địa phương, công việc chủ yếu là làm nông, tuy nhiên đối tượng này có tính ăn cắp vặt, kinh tế gia đình không mấy khá giả.

Khu vực phát hiện thi thể chị L.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Quyết Thắng, thi thể chị L. (trú huyện Hữu Lũng) được người dân phát hiện vào khoảng hơn 12h30 trưa 22/11 tại một vách núi trên địa bàn xã Quyết Thắng. Chị L. chuyên đi thu mua gà của người dân sau đó bán cho các sạp hàng ở chợ và các nhà hàng.

"Thời điểm phát hiện, lực lượng công an và người nhà tìm thấy giá chở hàng của chị L., chiếc xe máy của nạn nhân thì không tìm thấy. Có thể do C. nợ nần, thấy công việc của chị L. làm ăn tốt nên nghĩ nạn nhân có tiền nên mới gây án", vị lãnh đạo xã Quyết Thắng nói.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.