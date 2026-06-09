Phát hiện vi khuẩn đe dọa tính mạng trong khăn ướt trẻ em!

Mới đây, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ban hành thông báo thu hồi tự nguyện đối với dòng sản phẩm khăn ướt trẻ em Up & Up (gồm cả loại không mùi và hương dưa chuột) thuộc chuỗi bán lẻ nổi tiếng Target. Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng nhận hàng loạt khiếu nại từ người tiêu dùng về việc sản phẩm bị đổi màu, gây kích ứng da, kích ứng mắt và nhiễm trùng cho trẻ nhỏ khi sử dụng.

Kết quả xét nghiệm mẫu thử khiến nhiều phụ huynh rùng mình khi phát hiện sự hiện diện của hai loại vi khuẩn: Phức hợp Burkholderia cepacia và Burkholderia gladioli .

Một số loại khăn ướt bị thu hồi

FDA cảnh báo việc sử dụng các sản phẩm chứa nhóm vi khuẩn này có thể dẫn đến nhiễm trùng cơ hội nghiêm trọng. Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, vi khuẩn có thể chỉ gây ra các vết nhiễm trùng cục bộ trên da. Tuy nhiên, khăn ướt này là sản phẩm chuyên dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, những đối tượng có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.

Theo Mayo Clinic, nếu vi khuẩn xâm nhập thông qua các vùng da tổn thương, chúng có thể lan vào máu và gây ra các bệnh lý nguy hiểm như viêm phổi hoặc nhiễm trùng huyết. Khi tình trạng tiến triển thành sốc nhiễm trùng, trẻ có nguy cơ bị suy tạng hoặc tử vong rất cao. Hiện tại, nhà sản xuất Sapro Temizlik Urunleri đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ sự việc.

Bác sĩ da liễu vạch trần 4 sai lầm phổ biến nhưng nguy hiểm khi dùng khăn ướt

Hóa ra, khăn ướt không phải lúc nào cũng sạch và lành tính như nhiều người nghĩ. Không chỉ dừng lại ở các lô hàng lỗi bị nhiễm khuẩn, các bác sĩ da liễu khẳng định khăn ướt thông thường không phải là lựa chọn tốt cho tất cả mọi người. Đặc biệt là các loại khăn ướt giá rẻ hay bán trôi nổi, không được kiểm định nghiêm ngặt.

Tiến sĩ Brendan Camp, bác sĩ da liễu tại Manhattan (New York, Hoa Kỳ) cảnh báo, thủ phạm lớn nhất nằm ở các chất bảo quản giá rẻ có trong dung dịch khăn ướt. Chúng dễ gây viêm da tiếp xúc dị ứng, dẫn đến tình trạng chàm da, ngứa ngáy, đỏ ửng và kích ứng nặng. Chưa kể, khăn ướt chứa cồn sẽ làm mất đi lớp dầu tự nhiên, khiến làn da mỏng manh của bé bị khô ráp, bong tróc và suy giảm hàng rào bảo vệ tự nhiên.

Tiến sĩ Brendan cũng đưa ra 4 sai lầm phổ biến nhưng nghiêm trọng khi dùng khăn ướt mà cha mẹ nào cũng mắc:

- Dùng khăn ướt để lau mặt và vệ sinh mắt, miệng cho trẻ: Tiến sĩ Caren Campbell, bác sĩ da liễu tại San Francisco, nhấn mạnh các thành phần hóa học từ khăn ướt sẽ lưu lại trên da sau khi lau. Việc lạm dụng khăn ướt để lau mặt vô tình khiến chất tẩy rửa bám lâu trên bề mặt da, làm tăng nguy cơ kích ứng mắt và da mặt của bé.

Ảnh minh họa

- Lạm dụng khăn ướt để vệ sinh vùng nhạy cảm: Việc dùng khăn ướt thay thế hoàn toàn cho giấy vệ sinh hoặc nước sạch ở vùng hậu môn của trẻ rất dễ dẫn đến phản ứng dị ứng cục bộ. Các chuyên gia cảnh báo một tình trạng da gọi là hội chứng ngứa hậu môn mạn tính thường liên quan trực tiếp đến thói quen sai lầm này.

- Để dung dịch khăn ướt lưu lại trên da quá lâu mà không rửa lại: Nhiều người nghĩ lau xong là sạch nên bỏ qua bước làm sạch lại. Việc chà xát da bằng khăn ướt và để các chất bảo quản lưu lại lâu ngày sẽ phá hủy cấu trúc tế bào da, gây tổn thương biểu bì sâu.

- Mua khăn ướt có mùi thơm vì nghĩ như vậy thơm và mới sạch: Hương liệu hoặc nước hoa tổng hợp thường ẩn giấu chất định hương Phthalate. Đây là tác nhân cực độc gây rối loạn hormone và dị ứng mạnh mà mắt thường không thể phát hiện trên bao bì.

Các chất độc hại cần tránh khi chọn khăn ướt cho trẻ

Để bảo vệ con yêu khỏi làn da kích ứng và các nguy cơ sức khỏe lâu dài, phụ huynh cần đặc biệt tỉnh táo khi đọc bảng thành phần của khăn ướt. Hãy chủ động kiểm tra nhãn mác và đừng bao giờ mua khăn ướt có chứa các chất sau:

- Formaldehyde: Chất chống nấm gây phát ban, nổi mụn nước và nứt nẻ da.

- Ethylene Oxide và 1,4-Dioxane: Sản phẩm phụ từ gốc dầu mỏ gây kích ứng nặng.

- Paraben: Chất bảo quản có nguy cơ gây ung thư và rối loạn nội tiết cho trẻ dưới sáu tháng tuổi.

- Natri Lauryl/Laureth Sulfate (SLS): Chất tạo bọt dễ phá hủy hàng rào bảo vệ da, gây ngứa ngáy dữ dội.

- IPBC và Triclosan: Chất kháng khuẩn mạnh có thể thấm qua da, tổn hại hệ miễn dịch và dễ phân hủy thành chất gây ung thư dioxin.

Lời khuyên từ chuyên gia

Trên góc độ y tế, các bác sĩ cho rằng khăn ướt suy cho cùng chỉ là một giải pháp thay thế tạm thời khi đang di chuyển ngoài đường, trên bãi biển hoặc ở những nơi không có nước sạch. Các bác sĩ da liễu khuyến cáo cha mẹ không nên lạm dụng sản phẩm này trong sinh hoạt hàng ngày tại nhà.

Ảnh minh họa

Để làm sạch an toàn nhất cho làn da mỏng manh của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, phương pháp lý tưởng nhất vẫn là sử dụng nước ấm sạch kết hợp với các loại sữa tắm rửa dịu nhẹ chuyên dụng. Trong trường hợp cần lau dọn nhanh, phụ huynh có thể thay thế khăn giấy ướt bằng khăn vải mềm, bông tẩy trang cỡ lớn hoặc giấy vệ sinh loại dày được làm ẩm bằng nước ấm. Giải pháp truyền thống này vừa giúp loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, vừa triệt tiêu nguy cơ da bé phải tiếp xúc với các hóa chất bảo quản và hương liệu độc hại độc hại.

Nguồn và ảnh: The Mirror, NBC News, Wavy News