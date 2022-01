NÓNG: Sơn Tùng bất chấp quy định cấm quay phim chụp hình trong rạp, đăng ảnh spoil phim lên Instagram 6,4 triệu follow?

Tình trạng "quay lén - chụp ảnh" check in bên trong rạp chiếu phim nhiều năm trở lại đây trở thành một "vấn nạn", nó khiến những người yêu điện ảnh chân chính không khỏi phẫn nộ. Gần đây nhất là trường hợp của Spider-Man: No Way Home (Người Nhện: Không Còn Nhà). Nhiều TikToker đã bị chỉ trích dữ dội khi hồn nhiên đăng nội dung phim lên trang cá nhân của mình. Nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam cũng từng lên tiếng, kêu gọi khán giả khi có phim ra rạp tuyệt đối không được spoil vì đó như là "nồi cơm" của họ.

Mới đây, hàng loạt hội nhóm của cộng đồng fan điện ảnh nói chung và Marvel nói riêng tại Việt Nam đã không khỏi bức xúc trước hành động spoil của Sơn Tùng. Thực hư ra sao?

Spider-Man: No Way Home đang là bộ phim ăn khách phòng vé số 1 Việt Nam lẫn thế giới hiện nay

Sơn Tùng vừa có hành động gây tranh cãi?

Cụ thể, trên Instagram có hơn 6,4 triệu follow của mình, Sơn Tùng đã công khai ảnh chụp màn hình tiết lộ phân cảnh "quan trọng nhất" của bộ phim Spider-Man: No Way Home. Mặc dù bộ phim đã công chiếu được một thời gian, nội dung cũng đã được tiết lộ kha khá trên MXH, tuy nhiên, hành động này của Sơn Tùng vẫn vấp phải chỉ trích dữ dội của những fan điện ảnh. Theo họ, bản thân Sơn Tùng là người hoạt động nghệ thuật nên anh càng phải biết hành động chụp hình trong rạp phim là không được phép, chứ khoan nói tới chuyện là Sơn Tùng đã SPOIL phân cảnh quan trọng nhất của bộ phim.

Story của Sơn Tùng được đăng cách đây 12 tiếng (tính đến 13:00 ngày 2/1/2022)

Những bình luận của cư dân mạng:

Dưới đây là hình ảnh về quy định của rạp chiếu phim tại CGV:

Bạn nghĩ sao về hành động này của Sơn Tùng?