NÓNG: Sạt lở đất ở Quảng Nam vùi lấp 53 người, tìm thấy 7 thi thể đầu tiên

23h00: 53 người bị vùi lấp, tìm thấy 7 thi thể

Tối 28/10, do ảnh hưởng của bão số 9 gây mưa to, gió lớn, tại thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ sạt lở núi, vùi lấp nhiều nhà dân.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thảo luận phương án cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân vụ sạt lở đất. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Báo Quảng Nam dẫn báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, từ trung tâm xã đến hiện trường vụ sạt lở có ít nhất 3 điểm sạt lở nên chưa thể tiếp cận. Thông tin ban đầu thì có 45 người ở thôn 1 xã Trà Leng mất tích. Báo cũng cho biết, lúc 23h, đã tìm thấy 7 thi thể.

Theo VGP.