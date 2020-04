Nóng: Phục hồi điều tra vụ "Đường Nhuệ" đánh 2 mẹ con gây thương tích nặng ngay tại đồn công an

Theo đó, qua công tác điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 14/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 05/7/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để tiến hành điều tra.

Hiện Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố Thái Bình phối hợp chặt chẽ Viện kiểm sát nhân dân thành phố tiến hành điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Nạn nhân của vụ án

Trước đó, ngay khi cặp đôi này bị bắt giữ, có rất nhiều thông tin trên mạng xã hội và báo chí phản ánh những hành vi vi phạm pháp luật trong những năm qua nhưng chưa được điều tra làm rõ như: cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, đặc biệt là hành vi sai phạm về bán đấu giá đất đai...

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Trương Quốc Hòe - trưởng VP Luật sưu Interla (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, cơ quan chức năng đã bỏ lọt tội phạm.

Riêng vụ việc mẹ con bà Đinh Thị Lý bị đánh ngày 18/11/2014, cơ quan chức năng cần phải kiểm tra ngay hồ sơ tạm đình chỉ, xác định các căn cứ tạm đình chỉ điều tra là gì, có bỏ lọt tội phạm hay không, trách nhiệm thuộc về ai, đủ điều kiện thì phải phục hồi điều tra, truy trách nhiệm đến cùng.

Cố ý gây thương tích ngay tại đồn công an

Năm 2019, theo báo Pháp luật Việt Nam đưa tin về việc đã nhận được đơn thư của bà Đinh Thị Lý (sinh năm 1994) tố cáo nhóm người do ông Nguyễn Xuân Đường (thường gọi là Đường "Nhuệ") nhận đòi nợ thuê và đã chỉ đạo đánh đập mẹ con bà vào ngày 18/11/2014.

Luật sư Trương Quốc Hòe cho hay, theo trình bày, sự việc diễn ra ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, Tp Thái Bình: "Lẽ ra trụ sở công an phải là nơi ẩn náu, nơi an toàn, nhưng người dân trong sự việc này, người dân bị giang hồ chửi bới, đánh đập ở ngay trụ sở phường mà công an không can thiệp gì."

Chiều ngày hôm ấy, mẹ con bà được đi khám thương, chụp chiếu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, con trai bà là anh Mai Thế Duy bị vỡ xương hàm mặt, phải mổ và phẫu thuật đóng đinh. Theo bà Lý, kết quả trưng cầu giám định pháp y tại Trung tâm Pháp y Thái Bình thể hiện con bà bị thương tật 15%.

Sau đó, Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 41 ngày 05/01/2015.

Tuy nhiên, 06 tháng sau đó (là ngày 05/07/2015) cơ quan CSĐT, công an Tp Thái Bình ra quyết định số 10 về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự nói trên với lí do chưa xác định được bị can trong vụ án và đã hết thời hạn điều tra. 06 năm trôi qua, từ khi xảy ra, vụ việc có dấu hiệu bị rơi vào quên lãng.