NÓNG: Phát hiện 16 con hổ trưởng thành được nuôi nhốt trong khu dân cư

Ngày 4/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, rạng sáng cùng ngày, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá một vụ nuôi nhốt hổ quy mô lớn trên địa bàn xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An).



16 cá thể hổ trưởng thành vừa được công an Nghệ An thu giữ.

Sau một thời gian điều tra theo dõi, rạng sáng 4/8, hàng chục cảnh sát được điều động bắt quả tang một số cơ sở nuôi nhốt hổ trong nhà dân trên địa bàn xã Đô Thành.

Bước đầu, công an đã thu giữ 16 cá thể hổ trưởng thành. Công an đã điều nhiều xe cẩu để vận chuyển các cá thể hổ này đi phục vụ công tác điều tra làm rõ.

"Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm và chưa có kết quả. Khi nào có kết quả sẽ thông tin sau", một lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết.