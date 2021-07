NÓNG: Phan Như Thảo tung bằng chứng độc quyền tố cáo siêu mẫu N.T. phỉ báng, bịa đặt đại gia Đức An có hành vi loạn luân với con gái

Chiều ngày 2/7, Phan Như Thảo đã có cuộc trò chuyện với truyền thông về những ồn ào gần đây của siêu mẫu N.T. và diễn viên Thân Thúy Hà.

Cũng trong chia sẻ của mình, Phan Như Thảo khẳng định cô cũng là một nạn nhân của vụ việc. Phan Như Thảo cho biết cô và gia đình đã nhiều lần bị siêu mẫu N.T. tấn công nhục mạ trên mạng xã hội bằng nhiều tài khoản facebook khác nhau, thậm chí lôi kéo bạn bè người thân thiết.

"Cô ta còn dùng nick chính xúi giục những người ủng hộ cô ta khi đó vu cho mẹ tôi loạn luân với anh An, rồi cô ta rủa tôi chết trên bàn sinh. Rồi khi tôi sinh con ra, cô ta dùng facebook và lợi dụng những người ủng hộ, xúi giục họ đủ mọi cách đê hèn tấn công tôi trên facebook để tôi trầm cảm sau sinh. Cô ta rủa con tôi xấu, cô ta rủa Câu được anh An dạy làm gái, rồi cô ta còn rủa Câu nhà tôi loạn luân với anh An. Thậm chí cô ta cũng đã từng đe dọa hành hung tôi khi cô ta về Việt Nam", Phan Như Thảo chia sẻ trước đó.

Khi được hỏi về vấn đề bằng chứng của những phát ngôn này, Phan Như Thảo cũng khẳng định cô có trong tay tất cả chứng cứ của vụ việc từ những hình ảnh chụp lại các cuộc đối thoại, phỉ bảng gia đình cô trên facebook hay chiêu trò khóa facebook cũ.

Theo Phan Như Thảo, siêu mẫu N.T. thường sử dụng chiêu trò là dùng nick ảo sau đó lại khóa facebook để xóa tất cả các dấu vết. Tuy nhiên, fan của Phan Như Thảo đã chụp được hình ảnh các bài viết, đoạn đối thoại chứng minh siêu mẫu N.T. bịa đặt những nội dung vô cùng động trời, trong đó có chuyện phỉ báng đại gia Đức An loạn luân với con gái.

"Cô ta luôn dùng chiêu trò để phi tang bằng chứng: Đó là sử dụng nick ảo. Mỗi năm cô ta khóa facebook cũ và mở facebook mới để không còn dấu vết gì của các hành vi cũ. Vì thế, sau này fan của tôi rút kinh nghiệm, họ quay clip các bài viết cô ta xúc phạm và tấn công tôi. Trong clip đó có những bằng chứng thể hiện sự liên kết từ facebook chính của cô ta tới facebook ảo, ví dụ như sai chính tả giống hệt nhau", Phan Như Thảo cho biết.

Trong các đoạn đối thoại, đại gia Đức An được gọi là Anna.

Nội dung đoạn đối thoại của siêu mẫu N.T. mà Phan Như Thảo cung cấp

Về mối quan hệ với diễn viên Thân Thúy Hà, Phan Thu Thảo cho biết cả hai là đồng nghiệp, nếu có gặp gỡ thì chào hỏi tử tế nhưng không phải quá thân thiết: "Tôi và chị Hà là đồng nghiệp, luôn chào hỏi nhau khi gặp ngoài đời hoặc trên facebook. Không yêu nhau đến mức bảo vệ nhau bất chấp đúng sai mà vẫn trên quan điểm tôn trọng pháp luật và các giá trị đạo đức. Ngược lại chúng tôi cũng không bao giờ lừa gạt hay hãm hại nhau".