Nóng: "Ông trùm sòng bạc" bao nuôi dàn mỹ nhân Hong Kong bị bắt giữ

Đêm ngày 26/11, công an thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang chính thức bắt giữ nghi can là "ông trùm sòng bạc" Châu Trác Hoa với lý do mở sòng bạc và có hành vi rửa tiền.

Được biết, tập đoàn Suncity mà Châu Trác Hoa điều hành có đầu tư vào Bona Film Group - đây là nơi ra đời của những bộ phim huyền thoại như "Hành động biển đỏ" và "Điệp Vụ Tam Giác Vàng".

Ngoài ra, Châu Trác Hoa còn có mối quan hệ mật thiết với công ty Thái Dương Xuyên Hòa - đây chính là công ty cũ của Angelababy và là "công ty mẹ" của nhiều nghệ sĩ Hoa Ngữ như Châu Đông Vũ, Trương Quân Ninh, Kim Thần. Cụ thể, một trong những chuỗi vốn của Bona Film Group là công ty Thái Dương Xuyên Hòa.

Những dự án mà Châu Trác Hoa đã đầu tư.

Ngay khi thông tin Châu Trác Hoa bị bắt được công bố, dư luận xứ Trung đã vô cùng hoang mang, vô số lời bình luận được đưa ra. Trong số đó, rất nhiều netizen đã đăng bài yêu cầu công ty Thái Dương Xuyên Hòa phải lên tiếng trước tin công ty này cùng Bona Film Group và Châu Trác Hoa đã tham gia rửa tiền và làm ăn phi pháp. Đến nay, công ty Thái Dương Xuyên Hòa mới chính thức lên văn bản phủ nhận mối quan hệ với Châu Trác Hoa.

Công ty quản lý của Ảnh Hậu lên tiếng phủ nhận quan hệ với ông trùm sòng bạc.

Nguồn: Weibo