NÓNG: Lịch kết thúc học kỳ I năm 2025 của học sinh cả nước

Thông tin đang được quan tâm nhất lúc này đó chính là lịch nghỉ học kỳ I năm học 2025 - 2026. Theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 – 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Thông tin được nhiều phụ huynh quan tâm nhất thời điểm này là mốc kết thúc học kỳ I năm học 2025 - 2026 để chủ động sắp xếp lịch sinh hoạt và kế hoạch học tập cho con. Theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ hoàn thành học kỳ I trước ngày 18/01/2026.





Việc xác định mốc kết thúc học kỳ sớm và rõ ràng giúp các trường chủ động tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ, đồng thời giúp học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 9 và lớp 12 có đủ thời gian củng cố kiến thức cho kỳ thi chuyển cấp và kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bên cạnh mốc kết thúc học kỳ I, Bộ GD&ĐT cũng quy định tiến độ triển khai các đầu việc quan trọng của năm học:

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước 30/6/2026.

- Tuyển sinh các lớp đầu cấp hoàn thành trước 31/7/2026.

- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6/2026. Việc tổ chức kỳ thi sớm hơn giúp học sinh có thêm thời gian ôn luyện và tạo điều kiện để các địa phương tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 trước kỳ thi tốt nghiệp.

Các kỳ thi cấp quốc gia khác sẽ được triển khai theo quy định và hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, học sinh cả nước sẽ kết thúc học kỳ I trước ngày 18/01/2026, sau đó tiếp tục bước vào học kỳ II theo kế hoạch chung. Phụ huynh và học sinh chú ý các mốc thời gian để dễ dàng sắp xếp kế hoạch học tập cũng như chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của năm học.