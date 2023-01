Nóng: Kha Chấn Đông bị bỏng mặt vì tai nạn nổ máy bay ở phim trường, nguy cơ huỷ dung nghiêm trọng

Sáng ngày 9/1, làng giải trí xứ Trung đón nhận thông tin chấn động về nam diễn viên Kha Chấn Đông. Vừa qua trên phim trường Nhập Hồn, Kha Chấn Đông đã không may gặp chấn thương ngay ở mặt. Ngay sau đó, nam diễn viên đã được đưa đến bệnh viện lân cận để cấp cứu.

Theo ghi nhận từ truyền thông Đài Loan, nam tài tử đã bất ngờ gặp phải sự cố khi đang thực hiện một cảnh quay ở cự ly gần. Cụ thể, khi máy bay không người lái bay qua mặt Kha Chấn Đông thì đột nhiên gặp trục trặc và phát nổ. Nhiều mảnh vụn của máy bay đã bắn vào mặt, khiến nam diễn viên mất rất nhiều máu và lập tức được đưa đi cấp cứu.

Kha Chấn Đông hiện đang bị thương nghiêm trọng sau sự cố bất ngờ ở phim trường

Ngoài ra, người đại diện của Kha Chấn Đông cũng cho biết, hiện tài tử này đang tích cực điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, tai nạn nghiêm trọng này đã hủy hoại cả khuôn mặt của nam diễn viên. Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, những người hâm mộ tỏ ra vô cùng lo lắng cho tình hình sức khỏe của ngôi sao You Are The Apple Of My Eyes.

Kha Chấn Đông từng là nam thần thế hệ mới của Cbiz nhờ ngoại hình tuấn tú pha lẫn vẻ "bad boy" cùng diễn xuất đa dạng. Anh dấu ấn qua các tác phẩm như Xin hãy yêu cô ấy hơn tôi, Xin hãy để tôi tiếp tục yêu em, Giờ phút này, hãy yêu đi,… và đặc biệt là vai diễn Cố Nguyên trong loạt series điện ảnh Tiểu Thời Đại. Năm 2014, Kha Chấn Đông bị bắt vì hành vi sử dụng chất cấm cùng với con trai của Thành Long. Sau đó, nam diễn viên luôn cố gắng tìm lại vị trí trong showbiz. Mới đây nhất, anh đã giành giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng - Liên hoan phim Đài Bắc lần thứ 24.

Kha Chấn Đông giành giải Nam chính xuất sắc với vai diễn trong phim Nguyệt Lão (Till We Meet Again)

Nguồn: Apple Daily, Sina