NÓNG: Đình chỉ hoạt động, phạt 3 triệu đồng cơ sở mầm non nơi bé gái 2 tuổi bị bạn học đánh dã man ở Bắc Giang

Liên quan đến vụ việc bé gái 2 tuổi ở Bắc Giang bị bạn đánh đập tại trường mầm non, ngày 24/10, một lãnh đạo UBND xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên, Bắc Giang) cho biết, chính quyền địa phương đã ra quyết định tạm thời đình chỉ cơ sở mầm non Vân Vũ và xử phạt hành chính 3 triệu đồng.

"Sáng nay (24/10), chính quyền đã lên thăm cháu và gia đình. Gia đình rất tin tưởng, yên tâm vào việc xem xét, xử lý của địa phương theo quy định pháp luật. Trước mắt, địa phương sẽ kiểm tra, nếu vi phạm các yếu tố thì tiến hành ra quyết định đóng cửa", vị lãnh đạo UBND xã Tăng Tiến thông tin.

Cùng ngày, Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã có báo cáo nhanh về sự việc học sinh đánh nhau tại nhóm trẻ mầm non Vân Vũ.

Cụ thể, vào hồi 10h48 phút ngày 23/10 tại cơ sở Mầm non Vân Vũ (thôn Chùa, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) xảy ra sự việc cháu T.Q.Tr (3 tuổi, trường Mầm non Tăng Tiến (được gửi tại nhóm trẻ vào các ngày thứ 7 hàng tuần) đã cắn và đánh cháu V.Đ.Q. (22 tháng tuổi).

Tại thời điểm xảy ra sự việc, cô Thân Thị Vân (giáo viên chủ nhiệm lớp và là chủ nhóm trẻ) không có mặt tại lớp, cô Hoàng Thị Chuyên là giáo viên phụ lớp đi lấy cơm trưa.

Đến 10h52, nghe tiếng khóc, cô Chuyên vội quay lại lớp thì thấy cháu Q. bị cắn nên bế cháu ra ngoài lau người và xoa cho cháu.

Ngay sau đó, cô Chuyên đã gọi điện cho cô Vân để thông báo về sự việc. Đến 11h15, cô Vân gọi điện thông báo cho gia đình cháu Q. về việc cháu bị bạn cắn và xin lỗi gia đình qua điện thoại.

Sau đó, ông nội cháu Q. đến trường đón cháu. Khi về nhà, mẹ của Q. phát hiện trên người cháu có nhiều vết thương, chụp ảnh và gửi cho cô Vân và trách về việc không quản lý dẫn đến để cháu bị bạn khác đánh.

Đến 12h30, cô Vân kiểm tra lại camera và gửi clip cho mẹ cháu. Sau sự việc trên cô Vân đã đến gia đình gặp và xin lỗi.

Đến khoảng hơn 16h mẹ cháu Q. là Đoàn Thị H. đã đăng tải hình ảnh và clip lên mạng xã hội. Cô Vân đã tự nguyện xin tạm dừng hoạt động của nhóm trẻ để giải quyết sự việc.

Sở GD&ĐT Bắc Giang đang yêu cầu Phòng GD huyện Việt Yên phối hợp cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc.

Đại diện Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên cho biết, sau khi nắm bắt được sự việc, sáng 24/10, Phòng GD&ĐT, UBND xã, Trường Mầm non Tăng Tiến đã đến gia đình cháu Q. để thăm hỏi và đề nghị gia đình đưa cháu Q. đi khám. Đại diện gia đình có đề nghị chính quyền và ngành giáo dục làm rõ sự việc trên.

Phòng GD&ĐT, UBND, Công an xã, trường Mầm non Tăng Tiến đã mời cô Thân Thị Vân cùng cô Hoàng Thị Chuyên đến UBND xã để làm rõ sự việc. UBND xã Tăng Tiến yêu cầu tạm dừng hoạt động của nhóm trẻ mầm non Vân Vũ để làm rõ.

Đại diện Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, Sở đã nắm được thông tin sự việc, đồng thời yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên báo cáo, phối hợp cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc.

