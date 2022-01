NÓNG: Chồng đại gia của An Dĩ Hiên bất ngờ bị bắt

Tối ngày 29/1, tài khoản Weibo chính thức của Sina đã đăng tải một bài viết về diễn biến mới của vụ án "ông trùm Cbiz" Châu Trác Hoa. Bài đăng hé lộ chồng An Dĩ Hiên là Trần Vinh Luyện đã bị cảnh sát Macau bắt giữ vào chiều ngày 29/1 do có liên quan trực tiếp đến vụ án của tỷ phú họ Châu.

Cụ thể, bài đăng hé lộ phía cảnh sát đã tiến hành bắt giữ và dự kiến sẽ mở họp báo vào sáng ngày 30 để giải trình chi tiết về vụ việc này. Hiện tại, trang web chính thức và các tài khoản trên mạng xã hội của tập đoàn Đức Tấn dưới tên Trần Vinh Luyện đã không còn nữa. Phía truyền thông Đài Loan cũng đã yêu cầu An Dĩ Hiên xác minh chuyện này nhưng cô không nghe điện thoại.

Bài đăng gốc trên trang weibo của Sina.

An Dĩ Hiên và ông xã Trần Vinh Luyện.

"Ông trùm sòng bạc" Châu Trác Hoa.

Trước đó, vào ngày 26/11 năm ngoái, công an thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang chính thức bắt giữ nghi can là "ông trùm sòng bạc" Châu Trác Hoa với lý do mở sòng bạc và có hành vi rửa tiền. Được biết, ông xã ca sĩ An Dĩ Hiên - doanh nhân Trần Vinh Luyện là tổng giám đốc của Tập đoàn Đức Tấn tại thành phố Macau. Công việc chính của công ty này là kinh doanh bất động sản và mở sòng bài.

Nguồn: Weibo

https://afamily.vn/nong-chong-dai-gia-cua-an-di-hien-bat-ngo-bi-bat-20220129220755259.chn