Nóng: CEO Đại Nam tiết lộ "Cậu IT" Nhâm Hoàng Khang bị vợ gửi đơn ly hôn sau thời gian bị công an bắt giữ?

Mới đây, bà Phương Hằng - CEO Đại Nam tiết lộ thông tin về Nhâm Hoàng Khang sau khoảng thời gian cậu IT này đã bị bắt.

Cụ thể, thông tin này khiến nhiều người vô cùng bất ngờ:

"Quý vị thấy Nhâm Hoàng Khang không, bây giờ vợ nó làm đơn ly dị nó. Đang có vợ, có con, đang sống yên lành không muốn, muốn thể hiện mình là anh hùng mạng. Mình đe đầu này, dọa đầu kia, mình thể hiện rồi bây giờ vô trong tù ngồi.

Con thì mới có mấy tháng, vợ thì làm đơn ly hôn, tù tội thì không biết ngày nào ra, mẹ thì già. Một phút ngu ngốc cộng thêm ngông cuồng mà trả giá suốt cả cuộc đời".

Trước đó, trưa ngày 4/10, cậu IT Nhâm Hoàng Khang (34 tuổi, Cần Thơ) bị Cục cảnh sát hình sự Bộ Công An (C02, Bộ Công an) khởi tố, bắt tạm giam về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo đó, bị can Nhâm Hoàng Khang bị tố cáo là xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến cờ bạc, sau đó tống tiền hàng trăm triệu đồng. Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) vào cuộc điều tra và xác định Nhâm Hoàng Khang đã nhận của đường dây này 400 triệu đồng.