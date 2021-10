NÓNG: Bắt giữ "nghịch tử" sát hại cả gia đình ở Bắc Giang khi đang lẩn trốn cách nhà 300km

Liên quan đến vụ sát hại cả gia đình ở Bắc Giang, ngày 24/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; hộ khẩu tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) sau 2 ngày đối tượng bỏ trốn.

Theo cơ quan công an, Hiếu bị bắt giữ tại địa phận huyện Bảo Hà, tỉnh Lào Cai vào chiều tối 24/10.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã bị can đối với Trần Văn Hiếu về tội Giết người.

Hiếu được xác định là hung thủ sát hại ông Trần Đình Luật (bố Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (mẹ Hiếu) và em gái Hiếu là Trần Thị Thảo (SN 1976, cùng trú xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Người thân tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số.

Trước đó, sáng 22/10, Công an huyện Lạng Giang nhận tin báo tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh xảy ra vụ án mạng khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong.

Quá trình điều tra, ban đầu cơ quan công an xác định nghi phạm Trần Văn Hiếu đã ra tay sát hại bố, mẹ và em gái ngay tại sân nhà rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Khi bỏ trốn, Hiếu sử dụng xe mô tô Dream màu nâu, BKS 98H5 - 2868.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.