NÓNG: Bắt giữ nghi phạm vụ nam sinh lớp 8 tử vong trên nương mía ở Sơn La

Liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 8 được phát hiện tử vong trên nương mía với nhiều vết thương tại xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, theo thông tin mới nhất, cơ quan chức năng đã tạm giữ một đối tượng liên quan.

Theo thông tin trên tờ Tri thức trực tuyến cho biết, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Mai Sơn bắt giữ Lò Mạnh C. (19 tuổi, ở xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nam sinh lớp 8.

Theo điều tra ban đầu, C. là đối tượng nghiện ma túy. Vào ngày 4/4, C. lên cơn nhưng không có tiền mua chất kích thích nên lên kế hoạch cướp tài sản.

Để thực hiện kế hoạch, cùng ngày nghi phạm đến khu vực hỏm Buôm Hậu, xã Chiềng Lương, vẫy xin đi nhờ xe máy do em H.V.V. (14 tuổi) điều khiển.

Sau đó, C. dùng dao bấm sát hại nạn nhân rồi cướp xe máy.

Lò Mạnh C. khi bị bắt.

Đến ngày 11/4, người dân tìm thấy thi thể của V. tại nương mía xã Chiềng Lương nên trình báo cơ quan chức năng.

Nguồn trên cũng cho biết thêm, lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra, khi có nghi vấn còn nghi phạm liên quan vụ án bỏ trốn.

