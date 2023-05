Nội thất Hòa phát nay là The One, vẫn tiên phong và tuyệt vời hơn bên bạn

Nội thất The One và khách hàng: Song hành chinh phục đỉnh cao mới

Được đặt nền móng từ năm 1995, Nội thất Hòa Phát từ lâu đã là thương hiệu để lại nhiều ấn tượng trong tâm trí người tiêu dùng Việt Nam với các sản phẩm phục vụ nhu cầu làm việc văn phòng với các sản phẩm như: bàn, ghế, tủ, kệ… cùng các sản phẩm thông minh khác.

Chất lượng cùng sự uy tín của Nội thất Hòa Phát đã được chứng nhận bởi hàng loạt giải thưởng danh giá trong suốt những năm qua, tiêu biểu trong số đó là việc liên tiếp được vinh danh "Thương hiệu Quốc gia" từ năm 2018 và danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao" do người tiêu dùng bình chọn từ năm 2001 đến nay.

Sau khi đạt được những thành tựu nhất định, Nội thất Hòa Phát vẫn không ngừng nghiên cứu, sáng tạo và phát triển, tìm tòi hướng đi mới cho sản phẩm ngày càng ưu việt hơn. Sau một thời gian cân nhắc, đầu năm 2022, Công ty cổ phần Nội thất Hòa Phát đã công bố tái định vị thương hiệu, đổi tên thành Nội thất The One, ra mắt slogan mới nhằm truyền tải toàn diện định hướng phát triển trong tương lai.

Cùng với sự thay đổi về tên gọi, thương hiệu công bố slogan "Bừng sáng không gian, dẫn đầu cùng bạn" và bộ nhận diện được lấy cảm hứng từ ánh sáng của ngọn hải đăng.

Mang ý nghĩa là số một và cũng là người dẫn đầu, tên gọi mới The One kết hợp cùng slogan "Bừng sáng không gian, dẫn đầu cùng bạn" là sự kế thừa sứ mệnh và giá trị cốt lõi mà công ty đã lựa chọn theo đuổi ngay từ khi thành lập. Hơn thế nữa, thông điệp này thể hiện mong muốn được đồng hành cùng người tiêu dùng trên các chặng đường chinh phục đỉnh cao mới.

Chuỗi hoạt động không ngừng nâng tầm giá trị cuộc sống Việt

Tôn chỉ đáng quý đó đã được Nội thất The One truyền tải qua hàng loạt hoạt động ý nghĩa, đáng khâm phục suốt năm vừa qua. Theo đó, 2022 là năm đầu tiên Nội thất The One công bố chương trình CSR – Các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thông qua hoạt động xây dựng thư viện trường cho các bạn học sinh vùng núi tỉnh Cao Bằng.

Đây là hoạt động nằm trong dự án "Ươm mầm tri thức Việt" được khởi động từ tháng 7/2022, với mong muốn tạo dựng một môi trường phát triển giáo dục tốt nhất cho trẻ em Cao Bằng nói riêng và trẻ em trên khắp cả nước nói chung.

Chương trình xây dựng thư viện "Ươm mầm tri thức Việt" tại tỉnh Cao Bằng

Bên cạnh đó, Nội thất The One đã tổ chức Cuộc thi TOF 11 Challenges – Người Nội thất chinh phục thử thách và Cuộc thi "The One trong tôi" – Cùng tâm sự về cảm nhận sau gần 01 năm chuyển đổi thương hiệu nhằm chào mừng sinh nhật công ty 27 tuổi, đồng thời đánh dấu gần 1 năm chuyển đổi thương hiệu từ Nội thất Hòa Phát sang Nội thất The One.



Để ghi dấu bước chuyển mình trở thành Nội thất The One, công ty đã liên tiếp ra mắt nhiều bộ sưu tập ấn tượng. Đầu tiên là bộ sưu tập Leader với đường nét thiết kế khỏe khoắn, màu sắc hiện đại, trẻ trung, cùng những cải tiến trong tính năng phù hợp với xu hướng nội thất văn phòng mới của thế giới.

Ngay sau đó, công ty tiếp tục đáp ứng nhu cầu quý khách hàng cao cấp với bộ sản phẩm mang tên Bright lấy cảm hứng từ slogan: Bừng sáng không gian – Dẫn đầu cùng bạn. Các sản phẩm thuộc dòng Bright được trang bị đồng bộ, mang lại vẻ đẹp thống nhất cho không gian chung. Đây là sự kết hợp của phong cách hiện đại, trẻ trung, hướng tới mô hình văn phòng mở thân thiện và sáng tạo.

Sự thành công của hai bộ sưu tập Leader và Bright được Nội thất The One khẳng định tại Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội lần 3. Loạt sản phẩm mới thuộc dòng bàn lãnh đạo Leader và Bright cùng sản phẩm đồng bộ như bàn nhân viên, module làm việc, tủ tài liệu,... đã tạo được ấn tượng sâu sắc với người tiêu dùng. Không những vậy, khách tham quan còn thật sự trầm trồ trước chất lượng và mẫu mã đa dạng các sản phẩm nội thất gia đình của Nội thất The One được trưng bày tại triển lãm.

Cũng trong năm 2022, công ty trang bị các hạng mục tiêu chuẩn tới đại lý như hệ thống tủ catalog, kệ trưng bày danh vị, hệ thống bàn quầy mang màu sắc thương hiệu … với mong muốn đem lại trải nghiệm tuyệt vời hơn cho người tiêu dùng với những thiết kế hiện đại, tối ưu không gian trưng bày tới các showroom.

Có thể nói, điểm mạnh của các thương hiệu "Made in Vietnam" nói chung và Nội thất The One nói riêng là khả năng hiện thực hóa những gì đã công bố, đem lại sự tin tưởng cho đại đa số người tiêu dùng và hệ thống đại lý toàn quốc. Đổi tên thành Nội thất The One, thương hiệu cam kết sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh "tiên phong kiến tạo không gian sống và làm việc tiện ích, hiện đại", cung cấp các sản phẩm nội thất với chất lượng tốt, giá cả hợp lý nhằm góp phần nâng cao giá trị cuộc sống cho người Việt.