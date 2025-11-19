Nói thật: Đầu tư vào 5 món này, bạn thế nào cũng tìm thấy "thần chú" để nhan sắc lên hương

Làm đẹp không phải là ăn mặc bóng bẩy, makeup cầu kì mà là khiến bản thân rạng rỡ một cách tự nhiên, da dẻ mịn màng, thần sắc khí chất. Dù đi làm, đi chơi hay chỉ nằm "chill" ở nhà thì vẫn phải "glow", tự nhiên nhưng không xuề xòa.

Để lúc nào cũng lung linh mà không tốn công, hội gái xinh có một bí kíp chung: chọn đúng những món làm đẹp thông minh giúp nâng cấp ngoại hình, lại khiến bản thân tự tin hơn từng ngày. Từ makeup xinh xắn, tóc tai gọn gàng đến làn da mịn màng không tì vết… tất cả đều bắt đầu từ vài món nhỏ nhưng đủ xịn, tìm trên Shopee là ra ngay hàng chuẩn.

1. Son Sáp Màu Mịn Lì 3CE Sketch Stick

3CE luôn biết cách tạo ra những món makeup nhỏ gọn nhưng hiệu quả và dòng Sketch Stick chính là kiểu son đánh 1 lần là ghiền. Chất son dạng sáp nhưng lại mềm mướt, lướt êm trên môi và để lại hiệu ứng lì nhưng không hề khô căng. Bảng màu đa dạng từ nude đến đỏ thời thượng, phù hợp cả makeup tự nhiên hằng ngày lẫn style sang chảnh hay cá tính. Điểm hay là đầu son dạng bút sáp màu nhỏ nhắn giúp viền môi chuẩn mà không cần chì kẻ, đúng chuẩn đánh nhanh - lên màu đẹp - giữ màu lâu.

Nơi mua: 3CE Official Store

2. Dầu gội thảo mộc hỗ trợ ngừa rụng tóc CHANDO Himalaya

Mái tóc sạch sẽ, mượt mà tơi phồng là chìa khóa để chị em thăng hạng nhan sắc mà không cần cầu kì. Bạn có thể tham khảo dầu gội CHANDO Himalaya - sản phẩm phải restock liên tục trên Shopee - có chứa bộ 3 chiết xuất đặc trưng từ vùng núi Himalaya là trắc bách diệp giúp củng cố nang tóc, cam tùng hỗ trợ cân bằng dầu thừa và làm dịu da đầu, cùng chiết xuất cam thảo giảm viêm ngứa cực tốt.

Dùng đều đặn sẽ hỗ trợ giảm rụng tóc, chân tóc khỏe hơn và da đầu sạch thoáng suốt ngày dài. Kết cấu tạo bọt dịu nhẹ, không gây khô tóc, cho cảm giác bồng bềnh, nhẹ mượt sau khi gội. Em này coa hương thảo mộc tự nhiên, phù hợp cho cả nam và nữ.

Nơi mua: CHANDO HIMALAYA VIETNAM

3. Phấn Phủ Dạng Nén COLORKEY 48H

Tiếp tục là 1 item quen mặt với hội chị em - phấn nén Colorkey 48H rất được yêu thích vì khả năng giữ nền bền đáng nể trong tầm giá. Kết cấu mịn mượt, không bị dày phấn, phủ lên da là lì nhẹ nhưng không làm mất độ trong của lớp nền. Điểm mạnh nhất là độ kiềm dầu ổn và lớp finish mịn mướt, hợp với các bạn cần makeup nhiều giờ liền nhưng không muốn dặm quá nhiều. Em này có vỏ hộp mỏng, nhẹ, tiện mang theo, đúng chuẩn món "must-have" trong túi trang điểm.

Nơi mua: COLORKEY VIETNAM

4. Phấn Nước Laneige Mewy Cushion

Cushion nhà Laneige thì xịn không cần bàn thêm từ trước đến giờ, bạn dễ dàng mua được hàng chính hãng trên Shopee chứ không cần tìm đâu xa. Phiên bản Laneige Mewy Cushion dành cho những ai mê kiểu nền "glowy" nhưng không bóng dầu. Chất cushion tán lên da cực mịn, cho lớp nền trong trẻo như da thật nhưng lại che khuyết điểm tốt hơn các dòng glow thông thường. Độ bám ở mức ổn, càng để lâu càng tiệp vào da, tạo hiệu ứng bóng khỏe nhưng không dính. Chị em còn mê em này vì bao bì pastel đáng yêu, puff mềm và dễ tán, tóm lại là một cushion dễ dùng, hợp da thường, da khô nhẹ hoặc da thích finish óng ánh sang xịn.

Nơi mua: Laneige Official Store

5. Máy Triệt Lông Halio SilkGlow IPL Sapphire Cooling Hair Removal Device - Rouge

Đi cùng xu hướng làm đẹp với làn da mướt mịn, nhẵn bóng, máy triệt lông Halio SilkGlow IPL Sapphire sẽ là bảo bối trong tủ đồ làm đẹp ngay tại nhà của hội chị em. Em này là phiên bản triệt lông mạnh mẽ và êm ái hơn bản cũ nhờ công nghệ Đèn Kép cho năng lượng gấp 3 lần cùng cửa sổ xung lớn, giúp thấy rõ hiệu quả chỉ sau dưới 3 tuần. Tốc độ bắn siêu nhanh 7 xung/giây rút ngắn thời gian triệt toàn thân chỉ còn 8 phút. Cùng với đó là bề mặt làm mát Sapphire nay lớn hơn, duy trì 10°C để da luôn mát mà không châm chích hay bỏng rát. Tiện để tự tay chăm sóc bản thân, mang đi du lịch cũng ổn áp, bạn có thể duy trì làn da mịn màng mỗi ngày mà không cần ra spa.