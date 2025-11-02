Nói thẳng: Nhà trông "rẻ tiền" không phải vì nghèo, mà vì 5 thói xấu này

Nhiều người khi mới sửa nhà, trang trí thì đầu tư rất kỹ, chọn vật liệu xịn, nội thất sang, nghĩ rằng cứ chi mạnh tay là sẽ có không gian vừa đẳng cấp vừa thoải mái.

Thế nhưng chỉ sau vài năm, căn nhà ngày nào từng khiến bạn tự hào lại dần trở nên bừa bộn, kém tinh tế, thậm chí khiến bạn chẳng còn muốn ở lâu. Tại sao lại như vậy? Một cô giúp việc có hơn chục năm kinh nghiệm trong nghề tiết lộ: “Cảm giác rẻ tiền của một ngôi nhà, thật ra không đến từ nội thất mà đến từ chính thói quen sinh hoạt hằng ngày của gia chủ.”

Dưới đây là 5 thói quen xấu phổ biến nhất, nếu bạn đang mắc phải thì nên sửa ngay, để nhà luôn gọn gàng, có gu và tràn đầy năng lượng tích cực nhé!

1. Giày dép bày kín lối vào

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào nhà chính là khu vực cửa ra vào. Nếu giày dép vứt bừa bãi, mùi khó chịu bốc lên, thì dù nội thất có sang cỡ nào, cảm giác đầu tiên vẫn là… lộn xộn và rẻ tiền. Nhiều người làm sẵn tủ giày lớn nhưng lại ngại mở tủ, chỉ quen thói đá giày ra thảm.

Cách khắc phục rất đơn giản: hãy thiết kế ngăn mở dưới thấp, có thể để giày đi thường xuyên, vừa tiện vừa không cần cúi người. Chỉ cần dọn lại khu vực này, bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt, sạch sẽ, thoáng đãng, và có cảm giác được về nhà thật sự.

2. Áo quần vứt lên ghế sofa

Nhiều nhà có thói quen kinh điển: về tới cửa là cởi áo khoác, quăng thẳng lên sofa. Dần dần, ghế khách biến thành… kho treo quần áo, mất hẳn vẻ gọn gàng và tinh tế.

Giải pháp là tạo riêng một góc treo đồ tạm (gọi là khu "quần áo bán sạch") – nơi bạn có thể treo lại những bộ đồ mặc một lần nhưng chưa cần giặt. Dùng cây treo di động hoặc giá treo gắn tường, nhỏ thôi nhưng cực kỳ hữu ích. Vừa đẹp, vừa tiện, mà phòng khách cũng "thở" được!

3. Quần áo phơi khô mà không chịu cất

Ban đầu ai cũng muốn phơi đồ gọn gàng, dùng móc đẹp để đỡ xấu. Nhưng lâu dần, ban công và phòng khách lại thành triển lãm quần áo. Nhất là khi quần áo khô rồi vẫn… chưa thu, phơi đó thêm vài ngày, khiến cả không gian trở nên nhếch nhác. Chưa kể quần áo bị nắng chiếu quá lâu còn nhanh hỏng, phai màu.

Vì vậy, nguyên tắc vàng: đồ khô là thu ngay! Đừng để ban công bị biến thành kho phơi cố định, mất thẩm mỹ, mất cả tinh thần sống đẹp.

4. Thích tích trữ đồ

Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến nhà trông chật chội và rối rắm nhất. Nhiều người cứ thấy siêu thị khuyến mãi là mua, thích sắm dự trữ đủ loại đồ dùng, thậm chí đồ đã hết chỗ để mà vẫn chưa dừng.

Đồ càng nhiều, nhà càng rối và bạn lại càng phải dọn nhiều hơn!

Hãy nhớ: nhà ở là để sống, không phải để chứa đồ.

Giải pháp là mua vừa đủ dùng, thanh lọc định kỳ, bỏ bớt những món để đó chẳng bao giờ xài. Không gian thông thoáng tự nhiên sẽ mang lại cảm giác sạch và sang hơn hẳn.

5. Bàn ăn biến thành "bàn tạp"

Ban đầu, bàn ăn là nơi ấm cúng nhất nhà, có khăn trải đẹp, lọ hoa xinh. Nhưng rồi chỉ một thời gian, nó trở thành nơi chứa đủ mọi thứ như: giấy tờ, bưu kiện, đồ chơi, chìa khóa, thậm chí… hóa đơn điện nước...

Một chiếc bàn ngổn ngang chính là điểm trừ cực lớn cho không gian sống. Tốt nhất hãy duy trì nguyên tắc “bề mặt trống” - bất kỳ mặt bàn, kệ hay tủ nào cũng nên được lau dọn, không chất chồng đồ.

Nhìn gọn mắt, dễ tìm đồ, và nhà tự nhiên sang hơn gấp đôi!



