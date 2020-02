Nôi ngủ chung giường cho bé – cứ tưởng là “cứu cánh” cho bố mẹ nhưng lại ẩn chứa nhiều bất cập khôn lường

Chăm sóc trẻ sẻ sinh vốn là công việc khiến nhiều gia đình mệt mỏi, nhất là các ông bố bà mẹ trẻ. Điển hình nhất là thiếu ngủ do loay hoay thức đêm trông bé và ban ngày cũng bận bịu mà không được ngủ bù. Các vấn đề về an toàn khi ngủ chung với trẻ sơ sinh cũng được nhiều bố mẹ quan tâm và chú ý. Chính vì vậy khi các sản phẩm như nôi ngủ chung giường dành cho bé được bán rộng rãi thì đây được xem như là một giải pháp giúp bố mẹ chăm sóc bé nhàn hơn, quan sát mọi cử động của bé và tiện lợi khi cho bé ti sữa, ru bé ngủ mà vẫn đảm bảo độ an toàn, giải quyết lo âu khi cho bé ngủ chung mà không sợ bị lăn ra khỏi tầm của bố mẹ.

Nôi ngủ chung giường dành cho bé được xem như là một giải pháp giúp bố mẹ chăm sóc bé nhàn hơn (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, ngủ chung giường bố mẹ sẽ khiến trẻ có thể gặp nguy hiểm, kể cả là để trẻ ngủ ở nôi và nằm chung giường bố mẹ. Nhiều chuyên gia khuyên bố mẹ không nên ngủ chung với trẻ sơ sinh vì việc này làm tăng nguy cơ khiến trẻ gặp hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) cũng như những tai nạn như cha mẹ vô tình đè vào con khi ngủ, mặc dù bé đã được nằm ở nôi riêng trên giường bố mẹ.

Đầu tháng 11/2019, tổ chức phi lợi nhuận Consumer Reports (Mỹ) đã công bố kết quả cuộc điều tra gây sốc. Theo báo cáo này, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các sản phẩm nôi ngủ chung giường cho trẻ sơ sinh có liên quan đến ít nhất 12 trường hợp trẻ sơ sinh tử vong trong giai đoạn từ năm 2012-2018. Ba thương hiệu chính của các loại nôi ngủ chung giường được nhắc đến trong báo cáo này bao gồm Snugg Nest, DockATot và SwaddleMe.

Cấu tạo của nôi Snugg Nest và SwaddMe đều có một tấm nệm phẳng dưới lưng, thành nôi thấp, hai bên nôi bọc bằng vải lưới, còn hãng nôi DockATot lại có đệm lưng êm hơn, thành xung quanh mềm hơn.

Chỉ có 1/3 các bậc cha mẹ sử dụng giường, cũi và nôi đáp ứng tiêu chuẩn an toàn (Ảnh minh họa)

Sau khi báo cáo này được công bố rộng rãi, các nhà sản xuất của SwaddleMe và Snugg Nest cho biết sản phẩm nôi ngủ chung giường của họ chưa gây ra bất cứ trường hợp tử vong nào cho trẻ sơ sinh và yếu tố an toàn luôn là ưu tiên số 1 của họ. Còn nhà sáng lập hãng DockATot từ chối bình luận về vấn đề này. Trên trang web của họ, công ty kêu gọi các bậc cha mẹ nên tuân thủ những cảnh báo an toàn một cách cẩn thận và tham khảo ý kiến bác sĩ nhi khoa trước khi mua sản phẩm nôi ngủ chung giường dành cho bé của họ.

Không giống như các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh khác, nôi ngủ chung giường hiện không có tiêu chuẩn an toàn cụ thể. Điều này làm tăng nguy cơ để lọt ra thị trường các sản phẩm bị lỗi và không được kiểm soát chặt chẽ khi bán cho người tiêu dùng, phần lớn là các bậc cha mẹ có con nhỏ.

Một nghiên cứu khác liên quan đến hướng dẫn cách cho trẻ sơ sinh ngủ từ Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) cũng chỉ ra hầu hết các bậc cha mẹ không tuân theo các hướng dẫn về giấc ngủ an toàn do AAP đặt ra. Chỉ có 32% cha mẹ sử dụng bề mặt phẳng và chắc chắn để cho con ngủ, 1/3 các bậc cha mẹ sử dụng giường, cũi và nôi đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC).

Các cơ quan khác trên toàn thế giới như Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), Bộ Y tế Canada và tổ chức Lullaby Trust ở Anh cũng kêu gọi các bậc cha mẹ ngừng sử dụng gối, đệm và các vật có bề mặt mềm đặt trên trên giường, xung quanh giường, cũi ngủ của bé.

Cha mẹ cần lưu ý các nguyên tắc để giấc ngủ của trẻ được an toàn (Ảnh minh họa)

4 nguyên tắc an toàn cho trẻ khi ngủ

Để đảm bảo an toàn cho giấc ngủ của bé sơ sinh, tổ chức AAP khuyến cáo cha mẹ nên áp dụng 4 nguyên tắc chính khi cho trẻ ngủ như sau:

- Đặt trẻ dưới 6 tháng tuổi ngủ một mình và đặt nằm ngửa.

- Đặt cũi của trẻ trong phòng ngủ của cha mẹ, nhưng tránh để bé ngủ chung giường với bố mẹ cho đến khi bé 1 tuổi. Nếu việc ngủ chung là không thể tránh khỏi thì chỉ cho bé ngủ chung phòng với bố mẹ, chứ không chung giường, cho đến khi bé ít nhất 6 tháng tuổi.

- Nơi ngủ của bé phải là trên một chiếc cũi với độ an toàn đã được kiểm định, với nệm chắc chắn và tấm trải phải vừa vặn.

- Cha mẹ cũng không cần đặt gối, chăn, đồ chơi, thú nhồi bông và các vật dụng khác vào trong cũi của con. Con có thể bắt đầu sử dụng gối khi bé 2-3 tuổi.

Nguồn: Parent