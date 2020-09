Nổi mụn ẩn sần khắp trán, nàng sinh viên vẫn trị khỏi thành công nhờ toàn đồ skincare giá rẻ

Cô bạn Trang Lin là một trong những trường hợp trị mụn ẩn thành công mà chị em cần học hỏi lắm! Vì sao ư? Vì cô nàng sinh viên này có công cuộc skincare tối giản nhưng hiệu quả phết, ai bắt chước cũng được. Mà quan trọng hơn, các món Trang Lin sử dụng đa phần đều có giá phải chăng, hợp túi tiền của học sinh, sinh viên nữa mới thích.



Trang Lin tâm sự: "Da mình là da hỗn hợp thiên dầu. Trước khi đi học quân sự da mình khá đẹp nhưng từ ngày đi học, thay đổi thói quen sinh hoạt, tiếp xúc với nước bẩn nên mình nổi mụn nhiều hơn, đặc biệt là mụn ẩn sần cứng xuất hiện rần rần trên trán."

Thành quả trị mụn ẩn của Trang Lin.

Để đi vào quy trình skincare cụ thể, cô nàng chia làm 3 giai đoạn chính.

Giai đoạn 1: Vệ sinh da và xử lý mụn

Ở giai đoạn đầu tiên, routine skincare của cô bạn như sau:

Tẩy trang - Sữa rửa mặt - Toner - BHA/AHA - Chấm mụn

Dr.Nuell Oil Shaking Cleanser

Loại nước dầu tẩy trang Dr.Nuell được cô nàng chấm điểm cao nhờ khả năng làm sạch da nhẹ dịu nhưng không làm da khô căng hay nóng rát. Em này có 2 lớp dầu và nước nên khi dùng cần lắc đều trước khi đổ ra bông tẩy trang. Lọ tẩy trang to oạch giá phải chăng nhưng xịn sò với độ pH 4.0, không cồn, thành phần thiên nhiên lành tính nên hợp cho da nhạy cảm.

Skin1004 Madagascar Centella Ampoule Foam

Sữa rửa mặt "quốc dân" và cũng là tình yêu của Trang Lin chính là Madagascar Centella Ampoule Foam của Skin1004. Khác với mức giá rẻ như cho, sữa rửa mặt chứng minh hiệu quả làm sạch "ok lah" hết nấc, giúp da ẩm mịn, mềm mại, nâng niu làn da mụn "tuyệt vời ông mặt trời" luôn. Ngoài ra, cô nàng cũng kết hợp thêm máy rửa mặt Foreo Luna Mini 2 để da được mềm và sạch sâu nhất có thể.

9 Wishes Rice 72% White Lucentrefining Toner

Một em toner khác mà cô nàng sử dụng cũng có giá "dễ thương" không kém chính là toner chiết xuất cám gạo nhà 9 Wishes. Chất lượng của em ấy quả thực không hề xoàng khi giúp cấp ấm và làm dịu da khá tốt. Thành phần của em ấy gồm cám gạo, cam thảo, đậu nành lên men, niacinamide giúp nuôi dưỡng, làm sáng da, giảm kích ứng.

Paula’s Choice BHA 2% Skin Perfecting 2% BHA Liquid / The Ordinary Lactic Acid 10% + HA 2%

Ngoài việc vệ sinh da sạch sẽ, cô bạn cũng dùng thêm tẩy da chết hoá học buổi tối để lỗ chân lông được làm sạch tối đa. Ở bước này, tẩy da chết hoá học mini size của Paula's Choice chính là "cục cưng" vì giúp đẩy mụn, làm cồi mụn khô nhanh, cho bề mặt da sạch mịn, thông thoáng.

Bên cạnh đó, Trang Lin cũng chia sẻ cách cô nàng sử dụng là dùng BHA xen kẽ với The Ordinary Lactic Acid 10% + HA 2% giúp loại bỏ bụi bẩn, cấp ẩm và giảm kích ứng.

Nơi mua

Giá bán: 339k/30ml

Pair Acne Lion Cream / Mario Buffering Lotion

Tất nhiên, không thể thiếu bước chấm mụn để làm mụn xẹp nhanh hơn. Và kem trị mụn đình đám Pair của Nhật được cô bạn rước về. Trang Lin chia sẻ: "Mình sử dụng em này để chấm mụn trứng cá, mụn đầu trắng. Em ấy chứa thành phần chống viêm, kháng khuẩn khá là mạnh, giá rẻ nên với túi tiền của các bạn sinh viên. Chỉ tầm 2,3 ngày là chiếc mụn trứng cá đã được gom lại rồi ý, sờ thấy nhân cứng cứng là các bạn có thể 'xử' được rồi nha, nhưng đối với mụn sưng viêm thì mình ko thấy có tác dụng lắm!"

Chính vì thế, cô nàng mới cần thêm một sản phẩm "diệt" mụn chuẩn hơn là Mario Buffering Lotion. Sau thời gian trải nghiệm, review của Trang Lin như sau: "Đây là lotion trị mụn bọc , mụn sưng đỏ dưới da mà ko thấy nhân mụn. Em này xử lý mụn bọc đỉnh lắm luôn. Sau khi rửa mặt và toner thì dùng đến ẻm. Các bạn nhớ lắc đều trc khi sử dụng, nhỏ một tẹo ra tay, chấm lên vết mụn sưng viêm và không dùng thêm gì sau đó. Sử dụng vào buổi tối trước khi đi ngủ, tầm 1,2 đêm là thấy mụn xẹp và hết sưng đau luôn ấy."

Giai đoạn 2: Nặn mụn và làm dịu da

Routine ở giai đoạn này cụ thể là:

Tẩy trang - Sữa rửa mặt - Serum - Dưỡng ẩm

Some By Mi Red Teatree Cicassoside Final Solution Serum/Some By Mi Red Teatree Cicassoside Final Solution Cream

Trong quá trình skincare làm dịu da, cô nàng chọn bộ đôi serum, kem dưỡng chiết xuất tràm trà đỏ của Some By Mi. Hai sản phẩm "ngon nghẻ" này được cô bạn đánh giá là thấm nhanh, làm dịu và tái tạo da tốt, cho bề mặt da căng khoẻ, mịn tưng và đến sáng ngủ dậy trông vẫn căng mọng nước. Nguyên văn lời chia sẻ của chính chủ: "Mấy chiếc mụn mình đã nặn đỏ hết cả mặt nhưng sau khi dùng cặp đôi này thì sáng hôm sau da bớt đỏ đáng kể."

Giai đoạn 3: Trị thâm mụn

Thứ tự các bước được cô bạn áp dụng như sau:

Tẩy trang - Sữa rửa mặt - Toner - Serum trị thâm - Dưỡng ẩm

Vitamin C Melano CC Beauty Essence

Skincare đơn giản không phải cầu kì ắt là tiêu chí của Trang Lin. Trong giai đoạn 3, cô nàng bổ sung thêm serum trị thâm để tiễn thâm mụn đi sớm. Và serum nổi tiếng Vitamin C Melano CC là món cô nàng lựa chọn. Em này tuy không quá xuất sắc nhưng nhìn chung vẫn ổn và có giá tiền hết sức phải chăng. Chính vì khả năng thấm lâu nên cô bạn dùng vào buổi tối.

Balance Active Formula Vitamin C Brightening Serum / Balance Hyaluronic Deep Moisture Serum

Vào ban ngày, Trang Lin lựa chọn serum Vitamin C của Balance để tăng cường hiệu quả chống nắng. Ưu điểm của sản phẩm này chính là thấm nhanh, không nhờn dính, hiệu quả dưỡng trắng khá tốt, giúp các vết thâm mờ đi đáng kể.

"Tình yêu to bự" của cô nàng này còn có serum cấp ẩm Balance Hyaluronic Deep Moisture . Sau khi dùng serum Vitamin C, bước tiếp theo chính là dùng thêm em này để tăng cường độ ẩm mượt, đàn hồi. Serum thấm nhanh trên da và nhẹ mặt, không gây nhờn bóng, đồng thời mang đến công dụng phục hồi da, chăm sóc da khoẻ mạnh. Giá của em này lại còn "bèo" nữa, nàng nào thích hãy nhớ nhích ngay!

Ảnh: NV cung cấp/Internet