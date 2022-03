Nỗi lòng người vợ tự tay cắt "của quý" của chồng: "Tội của tôi đến đâu tôi xin chịu, nhưng mong cơ quan công an hãy làm rõ tội ác của anh ta"

Liên quan đến vụ việc vợ dùng dao cắt đứt "của quý" của chồng rồi lên Công an tự thú xảy ra xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, được biết, sau 3 ngày bị tạm giữ tại Công an huyện để lấy lời khai, sáng ngày 22/3, chị N. đã được cơ quan công an cho về.

Chị N. trình bày, việc cơ quan điều tra cho chị ở lại trụ sở là để đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe cho chị, đề phòng bất trắc xảy ra.

Tối 22/3, trao đổi trên báo Lao động, chị H.T.N. (36 tuổi, ở Sơn La) - người đã dùng dao cắt "của quý" của chồng - tâm sự, chị và anh H. lấy nhau năm 2016 và đã có 2 người còn, ngoài ra chị cũng có 1 người con riêng năm nay 15 tuổi. Thời gian gần đây do mất tiền nên đã lắp camera để giám sát.

Theo chị N. đến trưa hôm xảy ra sự việc (19/3) khi kiểm tra camera thì phát hiện ra H. có quan hệ tình dục với con gái (con riêng). Sau hỏi ra mới biết việc này đã diễn ra từ 2-3 năm nay.

Các bác sĩ tạo hình "của quý" cho anh H. - Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La

"Tôi đã giữ kín và dự định sẽ trình báo cơ quan công an vào ngày thứ 2 (21/3). Đến tối hôm đó có cô bạn thân mời đi ăn cơm. Sau khi uống rượu say, cả hai cùng về nhà và ngủ mỗi người một giường.

Lúc đi vào phòng thấy H. đang ngủ mà không mặc quần áo, trong lúc bức xúc vì nghĩ rằng chỉ vì "cái đó" đã xâm hại mấy năm nay nên đã nảy ra ý định cắt phăng đi. Sau đó, tôi đi xuống bếp, cầm dao lên và cắt. Cắt xong, tôi đi lên Công an xã để đầu thú" - chị N. kể.

Chị N. cho biết đang rất hối hận, trong lúc tâm lý bị kích động nên đã không làm chủ được bản thân. Nếu thời gian quay lại, chị sẽ không hành động như vậy mà sẽ mang bằng chứng về hành vi đồi bại của chồng lên cơ quan công an.

"Giờ đây tôi chỉ mong cơ quan chức năng làm rõ hành vi xâm hại của H. đối với con gái tôi. Tội của tôi đến đâu thì tôi xin chịu, nhưng mong cơ quan công an hãy làm rõ tội ác của anh ta" - chị N. nói.

Chị N. cho biết thêm, trong suốt 6 năm chung sống, chị luôn bị anh H. đánh đập, ra vào viện nhiều lần. Sự việc khiến nhiều hàng xóm, người thân của gia đình hết sức bức xúc.

Chia sẻ thêm trên Dân trí, chị N. cho hay, sau khi xảy ra sự việc, bố chồng chị đã đi từ Vĩnh Phúc lên Sơn La đón 2 người con chung của chị với H. về quê. Ngoài ra, bố chồng còn dọa bán hết tài sản của gia đình chị.

"Để đảm bảo an toàn cho tôi, phía bên công an cũng vừa gọi điện và bảo khi có người lạ tới nhà thì tôi không được mở cửa. Trong sáng 23/3, tôi lại tiếp tục lên công an huyện để làm việc, giải quyết về sự việc trước đó", Dân trí dẫn lời chị N. chia sẻ thêm.

Trong diễn biến khác có liên quan, theo báo Tuổi Trẻ Online, Công an huyện Yên Châu (Sơn La) đang làm rõ thông tin chị N. 'tố' chồng là anh Nguyễn Văn H. (29 tuổi) đã có những hành vi xâm hại con gái riêng 15 tuổi của chị.

Cơ quan công an cũng đã thu giữ chiếc camera do chị N. đặt tại phòng ngủ để phục vụ điều tra.

