Nỗi lòng “hậu Tết”: Thèm món ngon quê nhà phải làm sao?

Thèm" có lẽ là tính từ ngắn gọn nhất mô tả cảm xúc của những người sống xa gia đình và nhớ đau đáu đặc sản quê hương. Bởi giữa nhịp sống hối hả tại các thành phố lớn, việc tìm kiếm một hương vị quen thuộc dường như khó khăn hơn. Với những người khó tính, họ thậm chí chỉ mong nếm được hương vị món ăn chính gốc thay vì tìm kiếm một thứ na ná để thay thế.

Thấu hiểu nỗi niềm này, bài viết sẽ đưa ra những gợi ý ăn uống hữu ích xoay quanh chủ đề "món ngon quê nhà". Thú vị và tiện lợi hơn cả là bạn có thể tìm thấy tất cả tại "Ngày Hội ShopeeFood - Thèm Là Ăn" kéo dài trong hai ngày 19.2 và 20.2. Giờ thì khám phá ngay thôi!



Nem cua bể Hải Phòng

Không chỉ là tọa độ du lịch nổi tiếng với các địa điểm nổi bật như Đồ Sơn, Cát Bà,...thành phố Hải Phòng còn sở hữu một nền ẩm thực đa dạng với rất nhiều đặc sản, điển hình là nem cua bể. Món ăn là sự kết hợp hài hòa giữa vị béo ngậy của trứng gà, thịt lợn, tôm, cua và cân bằng lại bằng nấm hương, mộc nhĩ và các loại rau củ quả thanh ngọt theo đúng nguyên tắc "Âm - Dương". Thực khách có thể thưởng thức các gói nem hình vuông đặc trưng này với rau sống, nước chấm chua ngọt và bún ăn kèm.

Gợi ý một vài địa chỉ trên ShopeeFood tại Hà Nội: Bà Sâm (Bồ Đề), Thắng Hồng (Nguyễn Ngọc Vũ), Hương Liên - "bún chả Obama".



Cao lầu xứ Quảng

Đây được xem là món ăn đặc sản của thành phố Hội An. Món mì này có sợi mì màu vàng, được dùng với tôm, thịt heo, các loại rau sống, bánh đa chiên, ớt chưng và một ít nước xíu thịt làm nước dùng. Theo chia sẻ của các chủ tiệm cao lầu lâu đời tại Hội An, sợi mì màu vàng là do được trộn với tro từ một loại cây ở địa phương, tạo nên nét đặc sắc của món ăn.

Gợi ý một vài địa chỉ trên ShopeeFood tại Thành phố Hồ Chí Minh: Lan Thanh, Tiệm Người Quảng, Cô Ba Ân, Bếp Huế.



Cơm tấm Sài Gòn

Cơm tấm từ lâu đã trở thành món ăn đặc trưng cho nét bình dị, dân dã của người Sài Gòn. Loại tấm để nấu cơm chính là phần đầu của hạt gạo bị vỡ ra trong quá trình xát gạo. Đây chính là điểm đặc biệt làm nên sự khác biệt của cơm tấm so với các món cơm bình thường khác. Ngày nay, bạn có thể tìm thấy món ăn này từ các tiệm bình dân cho đến các nhà hàng sang trọng. Bên cạnh các thành phần truyền thống như chả trứng, bì lợn, sườn cốt lết, người ta có thể cho thêm vào món cơm tấm một số món ăn kèm khác như xá xíu, nem nướng, chả giò, trứng ốp la...

Gợi ý một vài địa chỉ trên ShopeeFood tại Hà Nội: Cơm tấm Phương Anh, cơm tấm Delichi, Bếp cơm tấm.



Bún hến cố đô

Bún hến là món ăn phối hợp rất nhiều loại rau và "đồ màu". Tô bún hến hoàn chỉnh thường có rau răm, rau thơm, bạc hà, rau má, rau húng, giá đỗ, ngò rí, hoa chuối non. Đồ màu cũng rất phong phú: mắm ruốc, đậu phộng, tóp mỡ, dầu điều, hành phi, gừng, nước mắm, muối, bột ngọt, hạt nêm. Người ta thường thêm nước hến vào ăn chung với bún hoặc ăn kiểu trộn khô. Ngoài ra, nếu khách không thích ăn bún thì có thể chọn mì hến hay cơm hến với cách ăn tương tự.

Gợi ý một vài địa chỉ trên ShopeeFood tại Thành phố Hồ Chí Minh: Mệ vui, Món ngon xứ Huế, Cô Xuyên xứ Quảng.

