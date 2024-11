Nói không với điện thoại, học sinh Nghệ An trở về tuổi thơ với nhảy dây, đá cầu

Trước đó vào ngày 19/10, Sở GD&ĐT Nghệ An cùng với Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Học sinh Nghệ An nói không với điện thoại trong buổi học”. Cuộc vận động nhằm xây dựng môi trường giáo dục phát triển, an toàn, lành mạnh, hạn chế mức thấp nhất những tác động tiêu cực của điện thoại di động đối với học sinh.