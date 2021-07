Nỗi đau người cha già trong vụ giết chủ nợ, đốt xác ở Hải Dương: "Cả nhà lúc nào cũng hi vọng con chỉ bị nhốt ở đâu đó nhưng không ngờ..."

Những ngày qua, sự việc anh C. (SN 1974), trú tại phố Cuối, thị trấn Gia Lộc (Hải Dương) mất tích trong quá trình đi đòi nợ tại một gia đình trên phố Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn (TP. Hải Dương) khiến dư luận hết sức phẫn nộ.

Ngôi nhà trên phố Nguyễn Thượng Mẫn, nơi công an khám nghiệm hiện trường hiện đóng cửa, chủ cửa hàng áo dài cũng đã rời khỏi đây sau khi vụ việc xảy ra.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 10/7 thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng (40 tuổi, ở phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Gặp gia đình ông D.C.H (75 tuổi, bố đẻ anh C.), ở phố Cuối (thị trấn Gia Lộc) chiều 12/7, nhiều tháng qua căn nhà luôn chỉ mở hé 1 cửa, nhìn ông H, người đàn ông tóc bạc trắng, gương mặt u buồn khiến người dân khu phố xót xa.

Người dân cả khu phố ai nấy đều biết chuyện nhưng họ cũng chưa muốn tiếp xúc nhiều với gia đình ông H. để hỏi thăm vì sự việc chưa được làm sáng tỏ.

Ông D.C.H (75 tuổi, bố đẻ anh C.) chưa một ngày thôi hi vọng con trai mình còn sống.

Ngồi buồn rầu tại một góc trong ngôi nhà, ông H. nghẹn ngào: "8h sáng 28/11/2020, khi đó tôi đang ngồi làm máy khâu thì con trai đi ra cửa và nói – con lên TP. Hải Dương nhà vợ chồng Năng, Mừng để lấy tiền.

Con đi lần nào chúng tôi cũng biết, cũng chỉ nghĩ như mọi lần rằng con lên trên đó lấy tiền cách nhà hơn 10km rồi sẽ về. Mọi người ở nhà thì cứ chắc chắn như thế rồi.

Đến bữa trưa không thấy con về nhà, điện thoại thì không liên lạc được, ở đầu dây bên kia chỉ nghe phản hồi lại sẽ gọi lại sau. Gọi con nhiều lần không được khiến vợ chồng tôi lo lắng bất an vì lần nào con đi cũng qua lại chỗ nhà người thân trên đó nhưng lần này thì không thấy.

Đúng đi hôm đấy đến giờ là con tôi đi luôn không về. Gần 1 năm qua, gia đình tôi luôn mong ngóng tin tức của con trai, chỗ nào quen biết, bạn bè gia đình đều hỏi thăm nhưng không ai hay về C. Ngay bữa cơm trưa không thấy con về, tôi đã có dự cảm không lành sẽ xảy ra...".

Sau khi sát hại anh C., Năng mang nạn nhân ra chôn tại khu vực bờ sông phía sau khu biệt thự cao cấp Đỉnh Long.

Từ những ngày đầu khi không thấy con trai về nhà, ông H. cùng mọi người trong gia đình ngay lập tức đã làm đơn trình báo tới cơ quan chức năng và chính quyền địa phương hi vọng con trai sẽ bình an vô sự trở về.

Tuy nhiên, nhiều tháng trôi qua, tin tức về anh C. bặt vô âm tín càng làm cho nỗi lo lắng, sợ hãi của người cha già lớn hơn, ông lo về điều không may sẽ xảy ra với con trai mình. Tới khi chiếc xe ô tô của anh C. được cơ chức năng tìm thấy tại Hà Nội thì nỗi lo của người cha ấy đã thành sự thật.

Người dân sinh sống gần hiện trường bàng hoàng khi chứng kiến lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

"Không thấy con về, ngay hôm sau gia đình tôi đã làm đơn trình báo tới chính quyền địa phương để nhờ họ vào cuộc tìm kiếm. Khi con rể tôi và công an đến nhà Năng để hỏi tìm thì họ vẫn một mực chối không biết rồi cứ quanh co bảo nợ con tôi có 4 triệu thôi.

8 tháng trời, bao nhiêu hi vọng, lúc nào gia đình tôi cũng nghĩ con bị nhốt ở đâu đó rồi ít bữa được thả về nhưng không ngờ con lại gặp chuyện như vậy. Tôi ở nhà vẫn từng ngày, từng ngày đợi tin con. Ở nhà thì tôi vẫn làm may, có từ ngày biết tin là tôi không làm được gì nữa.

Ban đầu khi công an tìm ra chiếc xe, gia đình tôi lại hi vọng sẽ tìm thấy con trai mình nhưng không ngờ tin xấu lại xảy đến với tôi. Nghe tin con lúc đó tôi tưởng tôi chết luôn nếu không có gia đình, anh em, họ hàng đến nhà động viên tôi mới còn giữ được bình tĩnh đến giờ phút này", ông H. nghẹn ngào.

Khu vực thi thể anh C. được đối tượng chôn cạnh bờ sông Sặt.

Cũng theo chia sẻ của bố nạn nhân, từ khi nhận được tin dữ đến nay con dâu cùng 2 con cháu nội đang sinh sống ở nước ngoài không thể về nước vì dịch bệnh. Điều người cha lo lắng lúc này chính là việc làm sao để tìm thấy được con trai còn nguyên vẹn.

Còn đối với bản thân, ông H. mong kẻ hãm hại con trai mình sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh. Ông H. không ngờ vụ việc của con trai mình lại liên quan đến vợ chồng Năng, những người qua lại với gia đình ông H. "như cơm bữa".

"Công an họ tới lấy mẫu tóc của cả gia đình tôi để đợi khi tìm thấy manh mối của con trai tôi họ sẽ mang đi xét nghiệm. Nhưng tôi lo sợ việc xảy đến với con tôi dã man thế này không biết còn nhận dạng được hay không.

Khu vực hiện trường đối tượng Năng đốt xác phi tang.

Còn về vợ chồng Năng, tôi không thể ngờ họ lại có thể nhẫn tâm gây ra chuyện như vậy mà vẫn bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra. Ban đầu tôi cứ nghĩ vợ chồng nhà đó tốt, là người có học thức, cũng qua lại đây rất nhiều lần nhưng từ hôm xảy ra chuyện đến khi bị bắt đến giờ thì không thấy mặt mũi đâu nữa.

Mấy lần vợ chồng nhà đó đến, tôi đang ngồi làm máy khâu họ còn mời tôi dùng sữa này, sữa kia rồi thì thuốc, đến nhà tôi nhẵn mặt rồi chứ đâu có xa lạ gì", ông H. chia sẻ.

Theo lời người chị gái anh C. sau khi xảy ra sự việc, vợ chồng Năng vẫn đi dự sinh nhật, đi du lịch, đi lễ chùa như không hề có chuyện gì xảy ra.