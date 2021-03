Nỗi đau dai dẳng của người vợ bị chồng tẩm xăng thiêu sống, dùng hết sức lực để cứu hai con

Bất kỳ ai lần đầu gặp chị Lê Thị Kim Ngân, sinh năm 1989, quê ở huyện Sơn Hòa, Phú Yên hiện đang thuê trọ ở ấp Mũi Côn Tiểu, xã Hiệp Phước, huyện Củ Chi, TP.HCM cũng ấn tượng sâu sắc. Khuôn mặt chị bị dị dạng, cơ thể chằng chịt vết sẹo. Chị Ngân chính là nạn nhân của vụ án chấn động vợ bị chồng thiêu sống ở làng quê nghèo tỉnh Phú Yên năm 2019.

Chị Ngân với gương mặt dị dạng và cơ thể chằng chịt vết sẹo sau vụ tai nạn

Hai năm qua, chị Ngân đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn, nặng nề, kiệt sức và mệt mỏi, liên tục bị ám ảnh. Người phụ nữ 32 tuổi vẫn nhớ như in cái đêm ngọn lửa thiêu rụi ngôi nhà và cơ thể mình. Đó là đêm định mệnh 28/3/2019.

Lúc đó 22h, tiệm nét của nhà hết khách, chị Ngân lấy mấy bức tranh đang thêu dở dang ra thêu thì chồng chị nói cất đi, mấy bữa sau có thời gian đâu mà ngắm. Ngay lúc đó chị Ngân không nghĩ ngợi gì.

Tầm 24h, chị Ngân đi đánh răng rửa mặt rồi vào căn phòng nhỏ của hai con vén màn và hôn lên má chúng trước khi ngủ. Ngay lập tức, chồng chị kéo cổ vô phòng, lập tức thì thào bên tai: "Anh và em cùng từ giã cuộc đời". Chị Ngân chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy lửa xăng phủ kín thân thể của Ngân.

"Chồng tôi lôi tôi vào, cổ tôi bị chặn lại không thể thở được, cảm giác rất là khó thở", chị Ngân nhớ lại.

Chị Ngân ngắm mình trong gương. Gương mặt chị giờ đã khác trước rất nhiều

Trong khoảnh khắc đau đớn và sinh tử ấy, chị Ngân vẫn dùng hết sức lực của mình để tìm chìa khoá, mở cửa chính và kêu hai đứa con đang ngủ say tháo chạy. "Lúc đó tâm thức tôi sợ nhà sẽ cháy và con sẽ bị đốt theo. Nhìn lại, tất cả đồ đạc trong căn nhà bị cháy còn hai con nguyên vẹn. Thật may mắn", chị Ngân nói.

Được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên rồi chuyển tiếp vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, nhưng do vết bỏng nặng nên tỷ lệ thương tích trên thân thể chị Ngân quá lớn. Theo kết luận giám định pháp y, chị Ngân bị thương tích 88%.

Những ngón tay của chị Ngân giờ không thể co duỗi, cầm nắm bình thường được

Sau tai nạn khủng khiếp đó đến nay, mỗi khi trở trời cơ thể chị Ngân đau như kim châm. Vai, gối, những ngón tay, khuỷu tay của chị không duỗi và cử động được, việc đi đứng hay nằm xuống cũng rất cực. Chị Ngân đã trải qua 4 cuộc phẫu thuật nhưng đến hiện tại vẫn chưa thể nào lấy lại hình hài xinh đẹp khi chưa xảy ra tai nạn.

Nhiều lần đến bệnh viện, thăm và tái khám, mỗi khi bác sĩ nói đến phẫu thuật là chị Ngân thấy lo. Nỗi đau thể xác là một phần, những dày vò, ám ảnh về tinh thần mới là điều khủng khiếp nhất.

Vì quá ám ảnh căn nhà cũ đau thương, chị Ngân mang hai con trai nhỏ vào TP.HCM tìm kế sinh nhai. Không quen biết ai, sống giữa xứ lạ, chị đã làm đủ thứ việc để kiếm tiền nuôi con, từ bán tinh dầu, thảo dược đến sửa quần áo.

Khuôn mặt dị dạng, cơ thể đau nhức, nhưng với chị Ngân được sống, được ở với hai con trai hàng ngày đến hôm nay là một kỳ tích

Chị tâm sự, trong cái họa vẫn có may. Dù gương mặt chị biến dạng, thương tật nặng, nhà cửa và tất cả những gì tạo ra đã bị thiêu rụi nhưng hai con chị được cứu sống.

Nhớ lại câu chuyện đau lòng của mình, chị Ngân kể, trước đây chị từng có một đời chồng. Sau khi cưới nhau, 2 vợ chồng sinh được 2 cậu con trai. Tuy nhiên, sống được một thời gian thì 2 vợ chồng ly hôn, chị một mình nuôi 2 con nhỏ. Năm 2018, chị Ngân đi bước nữa với Trần Thuận Thuyên (sinh năm 1984, ngụ huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên). Thuyên trước đây cũng lập gia đình nhưng đã ly hôn.

Chị Ngân trong giấc ngủ vẫn chập chờn những ký ức đau thương

"Tôi biết anh (chồng cũ - PV) chỉ trong một thời gian ngắn, cũng nghe mọi người nói anh ấy cờ bạc, nợ nần. Nhưng tôi nghĩ ai cũng có một quá khứ cả, tôi cũng có một đời chồng rồi, anh ấy cũng đã có vợ, cho nhau cơ hội để cả hai về xây dựng rồi vun đắp. Vậy mà về chung sống với nhau chuyện không được như ý. Và xảy ra cơ sự đau thương như vậy".

Biết mẹ không còn khỏe như trước, hai con trai của chị Ngân rất tự lập. Bé lớn năm nay học lớp 5 đã tự biết nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp tất tần tật các công việc ở nhà. Bé trai nhỏ 9 tuổi đã rành rọt việc quét nhà, nấu cơm.

Chị Ngân và hai con trai trước khi xảy ra tai nạn thương tâm

Mặc dù bị chồng tẩm xăng đốt, thương tật gây ra lên đến 88% nhưng khi ra vành móng ngựa, đối mặt với người chồng đã đang tâm cướp đi mạng sống của mình, chị Ngân vẫn xin hội đồng xét xử giảm án cho chồng từ mức án chung thân xuống 16 năm tù.

Chị kể, việc xin giảm án đã nhận lại sự phản ứng rất lớn từ người thân trong nhà, đặc biệt là ba, mẹ chị rất buồn. Thế nhưng chị chọn cách này vì như thế sẽ giúp cho tâm hồn chị thanh thản.

Niềm vui của chị Ngân hiện tại là được sống với hai con mỗi ngày

Suốt buổi trò chuyện với phóng viên, những ngón tay của chị Ngân cứ cong queo, không thể duỗi thẳng hay cầm chắc đồ vật.

Chị Ngân tâm sự, điều mà chị thấy vui nhất ngay lúc này được sống với hai con và mỗi ngày mở mắt ra thấy mình còn sức khoẻ. Chị đặt tên cho cửa hàng thảo dược của mình cái tên "Ngân An Yên". Hai chữ "An Yên" muốn nói rằng, chị muốn kiếm tìm sự bình an trong tâm hồn.