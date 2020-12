Nỗi đau của người mẹ bất lực nhìn cậu con trai 9 tuổi qua đời trong vòng tay mình vì căn bệnh lạ

Cậu bé Carter Reece Lamb đến từ Wollaton, Nottingham, Anh mắc phải một hội chứng gen hiếm gặp. Bé đã qua đời trong vòng tay của mẹ vào ngày 14 tháng 7 vừa qua.

Carter qua đời sau một đợt đến bệnh viện ngày càng thường xuyên để điều trị những ảnh hưởng của một loại bệnh hiểm nghèo di truyền ty thể hay còn gọi tắt là "mito". Mito là một nhóm các rối loạn gây ra bởi các vấn đề trong ty thể, một bộ phận cấu thành của các tế bào trong cơ thể chúng ta, đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi thức ăn thành năng lượng. Các triệu chứng của căn bệnh này khác nhau ở từng bệnh nhân, nhưng đối với Carter, nó ảnh hưởng đáng kể đến khả năng ăn uống và hấp thụ thức ăn đúng cách của cậu bé.

Carter mắc phải một hội chứng gen hiếm gặp ảnh hưởng đến khả năng ăn uống và hấp thụ thức ăn.

Mẹ của cậu bé, Victoria, 31 tuổi, chia sẻ rằng chính tính cách và ý chí chiến đấu với bệnh tật của Carter là một nguồn sức mạnh to lớn đối với cô: Cô nói: "Miễn là cơn đau vẫn kiểm soát được thì con lúc nào cũng rất vui vẻ. Mọi người ai cũng biết con là một cậu bé hay cười, lanh lợi và thích chơi với những đứa trẻ khác. Ngay cả khi bị ốm và trở nên gầy gò, con vẫn muốn chơi và làm những gì mình thích."

Sau khi Carter chào đời, Victoria ban đầu được các bác sĩ thông báo rằng rất khó để cậu bé có thể sống qua nổi 3 năm thế nhưng cậu bé đã đi được một hành trình kì diệu dài 9 năm. Carter còn đi học ở Trường Oak Field ở Bilorough và có thời điểm được đặt một ống truyền thức ăn đặc biệt nhưng vẫn gặp phải rất nhiều vấn đề về sức khỏe khi lớn lên.

Cậu bé luôn vui vẻ, lạc quan và kiên trì chiến đấu với bệnh tật.

Mẹ cậu bé cho biết: "Các bác sĩ đã thử mọi cách để giúp con, đến mức mà chúng tôi gần như sống trong bệnh viện và họ nói rằng họ không còn có thể làm được gì thêm nữa".

Và cuối cùng một quyết định đã được đưa ra, tốt nhất cho Carter là cậu bé được dành khoảng thời gian còn lại ở nhà, bên cạnh gia đình. Trong 8 tuần cuối cùng của cuộc đời, Carter chỉ uống được sữa và đến tuần cuối cùng thì cân nặng của cậu bé sụt xuống chỉ còn 10kg.

Chính tính cách và ý chí chiến đấu với bệnh tật của Carter là một nguồn sức mạnh to lớn cho mẹ cậu bé, Victoria.

Trước khi con ra đi, Victoria quyết định đưa con đến Nhà an dưỡng cuối đời Rainbows dành cho Trẻ em và Thanh thiếu niên (Rainbows Hospice for Children and Young People) ở Loughborough. Đây là nơi dành cho những người bệnh ở trong giai đoạn được bác sĩ thẩm định là chỉ còn ít thời gian để sống sót với căn bệnh hiểm nghèo nào đó của họ. Victoria kể lại: "Tôi muốn con được ra đi một cách bình an. Họ cho chúng tôi thêm một giường nữa trong phòng để tôi có thể nằm cạnh con. Tôi nghĩ là mình vẫn chưa chấp nhận được sự thật và cứ nghĩ rằng con vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu nên đã phải mất rất lâu tôi mới có thể chấp nhận và nguôi ngoai được."

Quỹ hỗ trợ cho Victoria để cô chăm sóc cho con giờ đã bị ngừng nên bạn bè cô đã lập nên một trang web GoFundMe để hỗ trợ cho cô vượt qua những tháng sắp tới. Lời mô tả trên trang web này có viết: "Chúng tôi biết chắc rằng Victoria đã phải trải qua những lúc vô cùng khó khăn và kiệt quệ, về cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng cô ấy đã không bao giờ để điều đó lộ ra. Cô ấy đã luôn tiếp tục với một nụ cười trên môi. Victoria xứng đáng có được điều này (hỗ trợ về mặt tài chính) hơn bất kì ai mà chúng ta biết".