Nơi đảo xanh: Jung Hyeon đánh bố, Yeong Ju bỏ nhà ra đi, cái kết nào cho chuyện mang thai tuổi học sinh đang gây sốt?

Như đã biết, quyết định sinh con của Bang Yeong Ju và Jung Hyeon bị 2 ông bố phản đối dữ dội. Trong tập 8 bộ phim Nơi đảo xanh, bố của Yeong Ju là Ho Sik đưa sổ tiết kiệm và hứa cho con gái ngôi nhà hai người đang ở để cô có thể lên Seoul sinh sống. Thế nhưng điều kiện là cô phải phá cái thai trong bụng.

Mâu thuẫn bị đẩy lên cao trào khi Ho Sik gọi đứa bé là "thứ của nợ". Thậm chí, ông còn bắt con gái phải dọn ra khỏi nhà nếu vẫn muốn sinh đứa bé và Yeong Ju đã chọn cách ra đi.



Jung Hyeon nghỉ học để đi làm kiếm tiền chăm lo cho bạn gái.

Về phần Jung Hyeon, cậu quyết định nghỉ học để đi làm thêm kiếm tiền trang trải cho bạn gái. In Gwon rất tức giận khi thấy con trai hy sinh nhiều cho Yeong Ju như vậy vì sợ rằng rồi một ngày cô bé rồi cũng bỏ cậu đi giống như cái cách mình bị vợ bỏ ngày xưa.

In Gwon kiên quyết bắt Bang Yeong Ju phá thai.

In Gwon đến tận nơi Yeong Ju đang ở và cố gắng lôi cô đến bệnh viện phá thai. Thế nhưng mọi chuyện bị Jung Hyeon phát hiện. Trong cơn tức giận, Jung Hyeon đã gọi In Gwon là kẻ vô học. Để bảo vệ bạn gái cùng con mình, cậu thậm chí xô ngã bố. Cậu còn bảo rằng vì bố mà bản thân phải mang nhục nhã và cậu không muốn làm con ông nữa. Điều này khiến In Gwon cảm thấy vô cùng đau lòng.

May có Jung Hyeon mà Yeong Ju không bị lôi đến bện viện để phá thai.

Cái kết nào cho chuyện tình giữa Bang Yeong Ju và Jung Hyeon?

Thầy cô, bạn bè đều bày tỏ sự ủng hộ với Bang Yeong Ju và Jung Hyeon. Dù chưa thể thông cảm cho con gái, nhưng Ho Sik đã chấp nhận tìm nhà để hai người sống cùng nhau. Cuối tập 8, Yeong Ju nói rằng không có bố nên cô cảm thấy rất cô đơn. Lời nói này khiến cho Ho Sik cảm động cực kỳ và có lẽ sang tập sau, khúc mắc giữa hai người sẽ được giải quyết êm thấm.

Trong khi đó, Jung Hyeon cũng xin lỗi bố còn In Gwon cũng có lần hiếm hoi thể hiện tình cảm với con trai khi nói rằng cậu luôn là niềm tự hào của ông.

Người đã cứu mạng In Gwon chính là Ho Sik.

Với việc Ho Sik một lần nữa cứu mạng In Gwon khi ông bị ngất vì lên cơn tiểu đường cấp tính, chắc chắn cả hai sẽ khôi phục lại mối quan hệ thân thiết như xưa. Như vậy, việc câu chuyện mang thai tuổi học sinh giữa Yeong Ju và Jung Hyeon kết thúc có hậu là điều hoàn toàn khả dĩ.

https://afamily.vn/noi-dao-xanh-jung-hyeon-danh-bo-yeong-ju-bo-nha-ra-di-cai-ket-nao-cho-chuyen-mang-thai-tuoi-hoc-sinh-dang-gay-sot-20220501221134097.chn