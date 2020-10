Nơi đào tạo giáo viên tốt nhất thế giới gọi tên New Zealand

Đây cũng chính là hình mẫu giúp giáo viên Kiwi luôn được đánh giá thuộc nhóm đầu thế giới, góp phần giúp New Zealand trở thành Quốc gia nói tiếng Anh đứng đầu thế giới về chỉ số giáo dục chuẩn bị cho tương lai (Educating for the Future Index) từ 2017-2019.



Người truyền lửa: thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời và thấu cảm văn hóa

Đội ngũ giáo viên luôn đi đầu trong tinh thần học tập suốt đời. Thầy cô cũng làm mới chứng chỉ giảng dạy mỗi 3 năm để chứng minh sự phát triển của bản thân trong kỹ năng nghề giáo.

Ngoài ra, quốc gia đa sắc tộc này là điểm đến của sinh viên trên toàn cầu. Vì vậy, thầy cô luôn không ngừng khám phá, thấu hiểu quan điểm, phong cách học tập và cả văn hóa của học sinh để truyền tải bài học phù hợp nhất.

Cô Sarah - giáo viên giành giải thưởng Thủ tướng New Zealand dành cho giáo viên xuất sắc bộ môn Khoa học năm 2017

Đối với cô Sarah Johns - giáo viên Khoa học trường Nữ sinh Nelson College for Girls (New Zealand), sự tò mò không ngừng của học sinh đã thúc đẩy cô luôn trau dồi để mang lại kiến thức mới mẻ cho học sinh trong suốt 22 năm trong nghề. Sự nỗ lực này đã giúp cô nhận giải thưởng Thủ tướng New Zealand dành cho Giáo viên Xuất sắc môn Khoa học năm 2017.



Người khai phá: mỗi học sinh đều là kho báu

Giáo viên New Zealand hiểu rằng mỗi học sinh đều có cá tính và thế mạnh riêng. Từ đó, thầy cô sẽ đưa ra phương pháp giảng dạy cá nhân hóa giúp các em phát triển tối đa khả năng của mình.

Tuấn Minh, học sinh trường Avondale College được học vượt từ lớp 10 lên lớp 11 chỉ sau 2 tuần nhờ sự đánh giá đúng mức của thầy cô. Thầy giáo dạy Toán còn cổ vũ em thi vòng loại Olympic Toán quốc gia. Minh đã xuất sắc trở thành đại diện duy nhất của trường bước vào vòng 2 cuộc thi này.

Tuấn Minh là đại diện duy nhất của Avondale College vòng 2 Olympic Toán toàn quốc

Chính cách tiếp cận này đã giúp giáo viên New Zealand giúp học sinh phát huy hết khả năng và tự tin thực hiện ước mơ. "Em đạt Học bổng Chính phủ New Zealand dành cho bậc Trung học (NZSS) cho năm học đầu tiên, nên em đã cố gắng đạt học bổng 30% do trường đề ra cho năm tiếp theo. Dưới sự hỗ trợ của thầy cô giáo, em đã vô cùng nỗ lực để đạt thành tích tốt nhất và rất tự hào khi được nhà trường trao học bổng đến 50%.", Tuấn Minh chia sẻ.

Người tiên phong: thiết kế bài giảng thực tiễn, mới mẻ và linh hoạt

Bên cạnh việc giảng dạy, cô Sarah Johns thường xuyên cùng học trò chia sẻ những quan điểm ngoài phạm vi giáo án. Đối với cô, việc học tập không chỉ là dạy học và làm bài kiểm tra, mà đó còn là giáo dục và định hướng tư duy cho học sinh. Vì vậy, cô luôn đưa ra phương pháp học tập đa dạng từ dự án trên lớp, giờ thực hành và thậm chí lập trang web At Skool With Mrs Johns của cô để giúp các bạn trẻ tiếp cận khoa học thật gần gũi. Chẳng hạn với bài học về Tái chế rác thải, cô sẽ mở một dự án nhỏ để học sinh thiết kế và phân phối túi làm từ áo phông và sử dụng thay cho túi nhựa để giảm thiểu rác thải cho môi trường. Chính những phương pháp này đã giúp số lượng dự án khoa học của trường Nelson College for Girls tăng đều đặn. Hiện tại, trường đã có đến 70 bạn trẻ tham gia Hội chợ Khoa học và Công nghệ mỗi năm, đồng thời chiếm ưu thế giải thưởng so với các trường khác.

Học sinh Việt sẽ có cơ hội học thử lớp cô Sarah tại Triển lãm trực tuyến ngày 18/10 sắp tới

