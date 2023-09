Nổ súng trong đêm, 1 cảnh sát và 2 người dân bị thương

Ngày 19-9, tin từ UBND phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan công an đang điều tra, làm rõ một vụ nổ súng khiến 1 chiến sĩ Công an phường Hải Hòa và 2 người dân bị thương.



Theo báo cáo nhanh, vào khoảng 23 giờ 55 phút ngày 17-9, tại tổ dân phố Trung Chính, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, xảy ra vụ việc cố ý gây thương tích xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Vào thời gian trên, Nguyễn Phan T. (SN 1978; ngụ phố Trung Chính, phường Hải Hòa) cùng Hồ Văn S. (SN 1993; ngụ xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn), đã tới nhà anh Nguyễn Văn H. (SN 1997) và Nguyễn Văn L. (SN 1990) ở phố Trung Chính để gây sự.

Nhận được tin báo, ông Tống Anh Nhân, Trưởng Công an phường Hải Hòa, và một cán bộ công an là P.T.D. đã đến để ngăn chặn, yêu cầu các đối tượng giải tán.

Tuy nhiên, lúc này, anh Nguyễn Văn C. (SN 1988; ngụ tổ dân phố Vạn Thắng 1, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn), là anh trai của H. và L. cầm dao xông đến chém về phía Nguyễn Phan T.

Bất ngờ, có 4-5 tiếng súng nổ làm chiến sĩ công an D. bị thương do đạn bắn vào vùng thái dương trái; anh L. bị bắn vào tay trái và anh C. bị bắn vào miệng.

Rất may, những người có mặt cùng nạn nhân đã khống chế Nguyễn Phan T. và lấy được khẩu súng bằng kim loại dạng súng côn màu đen.

Anh L. và anh C. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa, còn anh T. đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực. Riêng chiến sĩ Công an phường Hải Hòa đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Nghi Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.