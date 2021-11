Biện pháp chính bảo vệ sản xuất nông nghiệp



Thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp tạo ra nhiều lợi ích, trong đó, nổi bật là phòng, trừ sâu bệnh gây hại, giúp tăng năng suất, sản lượng, bảo quản nông sản. Nếu sử dụng thuốc BVTV đúng mục đích và đúng kỹ thuật sẽ mang lại hiệu quả. Trong chuỗi sản xuất lúa gạo, thuốc BVTV có vai trò quan trọng. Các nhà chuyên môn cho rằng, thiếu đi công cụ này, hơn nửa sản lượng lương thực toàn cầu sẽ bị thất thoát do tác hại của sâu, bệnh và cỏ dại, gây thiệt hại lớn về kinh tế và tác động xấu đến đời sống, thu nhập của người nông dân. Tại nước ta, đơn cử trên cây lúa, nếu không có các loại thuốc BVTV đặc trị vi-rút vàng lùn, lùn xoắn, ngành lương thực, nhất là cây lúa ở đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) sẽ bị tàn phá nặng nề.

Để sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, nhà nông cần phải thực hiện nguyên tắc "bốn đúng"

GS.TS Nguyễn Thị Lang (Viện Nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao Đồng bằng sông Cửu Long) chia sẻ: Hiện, tất cả các nước trên thế giới đều sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp. Không thể phủ nhận việc sử dụng thuốc BVTV đã đem lại nhiều lợi ích kinh tế, kỹ thuật cho nhà nông, giúp tăng năng suất, chất lượng cây trồng và giá trị nông sản. Ðồng thời, diệt trừ sinh vật gây hại nhanh, triệt để, có thể chặn đứng dịch hại trong thời gian ngắn.

Ðể bảo đảm an toàn trong canh tác lúa gạo, thương hiệu gạo A An thuộc Tập đoàn Tân Long đã bắt tay với các hợp tác xã của dự án VnSAT để chủ động và tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các hộ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc "bốn đúng’’ gồm: đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng phương pháp. Chúng tôi hướng dẫn người dân lựa chọn các loại thuốc có tác động chọn lọc, có hiệu lực cao, thời gian cách ly ngắn và ít độc đối với sinh vật có ích, ít gây hại với người tiêu thụ sản phẩm... Nhờ vậy, các sản phẩm lúa gạo của A An những năm qua luôn bảo đảm chất lượng.

Nỗ lực nhân rộng mô hình liên kết sản xuất lúa gạo an toàn

Ðể sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, nhiều chuyên gia cho rằng, thuốc BVTV được sử dụng phải nằm trong chương trình phòng trừ tổng hợp cây trồng và nông sản (IPM), mà trong đó điểm nổi bật là sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc bốn đúng. Khi sử dụng thuốc BVTV đúng cách, đúng quy định, đúng thời gian cách ly thì sẽ bảo đảm được việc phòng trừ dịch hại, tăng năng suất cây trồng, an toàn cho sức khỏe con người, sinh vật có ích và cho môi trường. Ngoài việc sử dụng thuốc BVTV, để kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng người dân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện dịch bệnh, từ đó có biện pháp phòng, trừ hiệu quả.

Ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, đã xuất hiện tín hiệu vui khi một số doanh nghiệp dám đi tiên phong trong tái cơ cấu ngành sản xuất lúa gạo và bắt tay cùng nông dân tạo nên chuỗi liên kết sản xuất lúa gạo an toàn, trong đó, Tập đoàn Tân Long là một ví dụ trong việc áp dụng mô hình hợp tác xã kiểu mới.

Thương hiệu gạo A An từng bước nhân rộng mô hình liên kết sản xuất lúa gạo an toàn

Để tạo điều kiện cho sự phát triển những mối quan hệ kinh doanh lâu dài giữa doanh nghiệp và tổ chức nông dân. Cùng với các hợp tác xã, các doanh nghiệp và cơ quan chức năng, những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh gạo lớn, như Tân Long, hướng tới mục tiêu phổ biến mô hình liên kết sản xuất lúa gạo an toàn cùng người nông dân trồng lúa tại Việt Nam. Thực hiện liên kết sản xuất lúa gạo an toàn, Tân Long cam kết đồng hành cùng nông dân không chỉ là quy trình sản xuất gạo an toàn và kiểm soát tốt dư lượng thuốc BVTV, mà là cả sự gắn kết, chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Chánh Trung – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Long chia sẻ: "Việc phát triển các mô hình hợp tác xã tập hợp được đông đảo nông dân trên mô hình cánh đồng lớn. Năng lực liên kết sản xuất tiêu thụ với doanh nghiệp là khâu then chốt, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt các tiêu chuẩn cao, giúp nâng cao giá trị gia tăng, phát triển lợi ích cho cả nông dân và doanh nghiệp, từ đó tạo ra sản phẩm lúa gạo an toàn và phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo."

Từ nỗ lực nhân rộng mô hình liên kết sản xuất gạo an toàn mà A An từng bước khẳng định trên thị trường lúa gạo. A An cam kết chỉ cung cấp gạo sạch 3 không: KHÔNG đấu trộn – KHÔNG hóa chất tẩy trắng – KHÔNG chất tạo mùi. Cam kết này trước hết được khẳng định qua chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đang được áp dụng trên thế giới như HACCP, BRC, ISO 22000:2018, SGS; qua quy trình kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo tiêu chuẩn kiểm định Hàn Quốc, Đài Loan và kiểm định xay xát theo tiêu chuẩn US No.1 – US No.3 của Mỹ.