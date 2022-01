Ninh Dương Lan Ngọc hóa “chị đại" quyền lực bên "đàn em" toàn trai xinh - gái đẹp

Thùy Dương (TyhD) cho biết may mắn trong năm vừa qua, mọi người đã có ánh nhìn thiện cảm hơn thông qua vai trò mentor tại The Next Face Vietnam. Ở cuộc thi này, TyhD rất vui vì được “truyền lửa" cũng như kinh nghiệm trong suốt 10 năm làm nghề cho các bạn người mẫu trẻ. “Nhiều người có thể không thích tôi vì tính cách nhưng tôi hi vọng các bạn có cái nhìn công tâm về những gì tôi đã truyền đạt và cống hiến thông qua The Next Face 2021”, TyhD trải lòng. Bước sang năm Nhâm Dần, TyhD tiết lộ cô sẽ tập trung phát triển bản thân ở mảng beauty. Người đẹp cùng ekip lên kế hoạch sản xuất nhiều nội dung xoay quanh chủ đề làm đẹp cũng như chăm da, make up,...