Ninh Dương Lan Ngọc diện váy cô dâu đẹp ngỡ ngàng, khoe visual đỉnh khiến dân tình tròn mắt

Sau bao gương mặt nàng thơ quen thuộc như Ngọc Trinh, Nhã Phương, Minh Tú, thì cuối cùng NTK Chung Thanh Phong cũng đặt lòng tin ở một mỹ nhân khác trong showbiz Việt để thực hiện bộ ảnh thời trang cho BST mới mang tên "Dear My Princess". Và sao nữ được anh tin tưởng lần này không ai khác ngoài Ninh Dương Lan Ngọc.

Nhà mốt 8X chia sẻ rằng: "Lan Ngọc có đầy đủ các yếu tố từ nhan sắc đến hình thể. Những gì mà tôi cần Ngọc thể hiện như làm bật lên hình ảnh của một cô dâu, một nàng công chúa kiêu sa, dịu dàng, đồng thời tôn vinh được những thiết kế quyến rũ trong BST 'Dear My Princess' thì Ngọc đều làm rất tốt. Tôi tin khán giả khi xem qua bộ ảnh này cũng sẽ thấy tôi đã chọn đúng mỹ nhân phù hợp".

Kì thực, Ninh Dương Lan Ngọc đã "nhá hàng" một trong số những bức ảnh diện váy cưới từ giữa tháng 7 trên Instagram. Nhưng vì lý do dịch bệnh bùng phát lần 2 nên BST đành tạm hoãn ngày ra mắt. Theo đó, bộ ảnh thời trang váy cưới của cô cũng bị giấu kĩ đến tận ngày hôm nay. Dù vậy khi toàn bộ ảnh sang xịn, lung linh của nữ diễn viên 9X được tung ra, cư dân mạng cũng như các tín đồ thời trang đều xuýt xoa không ngớt. Bởi visual của Lan Ngọc ngày càng đỉnh theo thời gian, ngoài ra các thiết kế cô chưng diện là tác phẩm của NTK Chung Thanh Phong cũng hết sức lộng lẫy, đẳng cấp.

Trước khi thực hiện bộ ảnh váy cưới cho BST "Dear My Princess", Ninh Dương Lan Ngọc cũng từng không ít lần diện váy cưới và được fan khen ngợi hết lời. Tuy nhiên, khi khoác lên mình những chiếc váy bồng, trau chuốt tỉ mỉ của NTK Chung Thanh Phong thì nhiều người mới vỡ lẽ hóa ra Ninh Dương Lan Ngọc còn có thể xinh đẹp xuất sắc hơn nhiều lần. Chính nhờ sở hữu vóc dáng chuẩn chỉnh nên Ninh Dương Lan Ngọc dễ dàng cân nhiều thiết kế váy cưới khác nhau cứ như thể đã được Chung Thanh Phong "đo ni đóng giày" từ trước. Nhà mốt gốc Đà Nẵng cũng khéo léo giao phó cho cô nàng nhiều kiểu váy ấn tượng đẹp mê nên bộ ảnh mới chứa đầy những sự thú vị, hay ho, khiến bất kì ai chiêm ngưỡng đều khó lòng rời mắt.

Trong bộ ảnh, Lan Ngọc diện váy hai dây thêu hoa tinh xảo hở ngực sexy. Nhờ đó, mỹ nhân sinh năm 1990 liền khoe được vòng 1 căng tràn đáng ngưỡng mộ. Thành thực mà nói, kiểu váy này đã giúp cô tôn dáng không ít, qua đó toát lên vẻ gợi cảm vạn người mê. Chung Thanh Phong vốn nổi tiếng với các thiết kế mang đến vẻ quyến rũ vừa phải nhưng không hề khiến người diện phô phang. Bằng chứng là chiếc váy cưới ren đậm phong cách hoàng gia tuy được cắt xẻ sâu nhưng vẫn giúp Lan Ngọc trông sang trọng, quý phái. Khí chất của Lan Ngọc hẳn là điều không cần bàn cãi thêm, vì xuyên suốt bộ ảnh cô liên tục biến hóa đa dạng, khi ngọt ngào như công chúa, khi lại cho thấy nét khí chất của một công nương.

Bên cạnh đó, chiếc váy cưới tay bồng xuyên thấu nổi bật với những chi tiết đính kết tỉ mỉ, kì công cũng góp phần làm nên hình ảnh sang chảnh, lộng lẫy cho Ninh Dương Lan Ngọc. Những thiết kế váy cưới mà cô khoác lên mình đều có điểm chung là nhẹ nhàng, bay bổng, giúp bất kì ai khi chưng diện đều có được diện mạo thanh thoát, trẻ trung nhưng vẫn vô cùng quyến rũ và nịnh mắt.

Chung Thanh Phong cũng dành cho Lan Ngọc bộ váy cưới trễ vai yểu điệu với tùng váy bồng xòe xếp ly mềm mại có chất liệu voan cao cấp. Ninh Dương Lan Ngọc trong khoảnh khắc này thực sự đã hóa công chúa xinh đẹp làm người người không khỏi ngẩn ngơ. Bên cạnh việc diện chiếc váy cưới trong mơ kiêu sa, cô nàng còn được thay đổi kiểu tóc để uốn xoăn sóng buông xõa tự nhiên để tăng thêm nét nhẹ nhàng, nữ tính.

Dù chưa biết toàn bộ thiết kế của "Dear My Princess" choáng ngợp đến đâu nhưng ngắm loạt váy cưới mà Chung Thanh Phong để Ninh Dương Lan Ngọc diện trước cũng đủ làm nhiều người thổn thức và nôn nóng đến ngày 3/10. Được biết, ngoài 90 look trong "Dear My Princess" đã được Chung hoàn thiện cách đây hai tháng, anh cũng bổ sung thêm một số thiết kế mới để mang đến buổi ra mắt BST hoành tráng, xứng đáng với sự chờ đón của những tín đồ thời trang.