Ninh Bình: Địa điểm lý tưởng để bố mẹ đưa con đi chơi vào cuối tuần

Chớp mắt cuối tuần đã lại đến, cha mẹ sẽ lại lên kế hoạch đưa con đi chơi đâu đó. Thế nhưng điều khiến cha mẹ băn khoăn nhất đó là nên chọn địa điểm nào không quá xa Hà Nội, chi phí vừa phải, có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp và không khí trong lành?

Nếu còn đang phân vân những vấn đề trên thì Ninh Bình chính là địa điểm lý tưởng để cả gia đình đi du lịch vào cuối tuần. Ninh Bình cách Hà Nội 90km và mất 2 tiếng lái xe, nơi này có nhiều địa điểm thăm quan đẹp và thú vị như vườn Quốc gia Cúc Phương, Tràng An, Tam Cốc - Bích Động...

1. Di chuyển từ Hà Nội đến Ninh Bình

- Hiện tại bến xe Giáp Bát và bến xe Mỹ Đình có xe khách chạy Hà Nội - Ninh Bình từ sáng đến tối, giá vé là 80 nghìn đồng. Thời gian di chuyển là 2 tiếng đồng hồ.

- Nếu đi xe máy hoặc ô tô tự lái: Từ trung tâm thành phố Hà Nội, đi theo đường Giải Phóng, qua bến xe Giáp Bát khoảng 3km, rẽ trái tiếp 1km vào đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, sau đó tiếp tục đi theo hướng Cầu Giẽ – Phủ Lý – Ninh Bình.

- Ngoài ra cha mẹ có thể lựa chọn tàu hỏa là phương tiện di chuyển, giá vé là 130 nghìn đồng/ người. Thời gian tàu chạy đến ga Ninh Bình là 2 tiếng đồng hồ. Tại đây gia đình có thể thuê xe máy hoặc bắt taxi đến những địa điểm thăm quan xung quanh.

2. Vui chơi tại Ninh Bình

Ninh Bình là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn mà gia đình nên đến thăm quan 1 lần. Nơi này là là sự tổng hòa của du lịch sông nước, khám phá hang động, chùa chiền và nghỉ dưỡng. Đặc biệt quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Dưới đây là những địa điểm không nên bỏ qua khi đến Ninh Bình:

Tràng An

Tràng An là địa điểm nổi tiếng không thể bỏ qua khi đến Ninh Bình (Ảnh: Internet).

Tràng An là địa điểm lý tưởng để cả gia đình đi du lịch vào cuối tuần (Ảnh: Thu Phạm).

Tràng An là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất tại Ninh Bình. Phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, tuyệt đẹp của Tràng An khiến nhiều người ấn tượng. Giá vé đi đò ở Tràng An là 200 nghìn/ người lớn và 100 nghìn đồng/ trẻ em. Sẽ có 3 tuyến đường đò đi, mỗi tuyến sẽ đi một lịch trình khác nhau. Cha mẹ có thể cân nhắc để đưa ra lịch trình phù hợp.

Tam Cốc - Bích Động

Tam Cốc - Bích Động còn được biết đến với tên gọi "vịnh Hạ Long trên cạn" (Ảnh: Internet).

Tam Cốc - Bích Động là quần thể hang động và còn được biết đến với tên gọi "vịnh Hạ Long trên cạn" hay "Nam thiên đệ nhị động". Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động gồm nhiều tuyến tham quan du thuyền, đi xe đạp và đi bộ nối khoảng gần 20 điểm du lịch.

- Các tuyến du thuyền gồm: tuyến bến Văn Lâm - sông Ngô Đồng; Tuyến Xuyên thủy động; Tuyến Thạch Bích - Thung Nắng...

- Các điểm du lịch, đi bộ, leo núi: động Tiên, hang Múa, đền Thái Vi, động Thiên Hương...

Chùa Bái Đính

Chùa Bái Đính là một quần thể chùa lớn và nổi tiếng là nơi linh thiêng để cầu may mắn, bình an. Đây là điểm đến không nên bỏ qua khi tới Ninh Bình, nhất là dịp đầu năm mới. Chùa Bái Đính là ngôi chùa lớn và sở hữu nhiều kỉ lục ở Việt Nam. Chùa có tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, có hành lang La Hán dài nhất châu Á, có tượng Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á...

Vườn Quốc gia Cúc Phương

Vườn Quốc gia Cúc Phương có hệ động thực vật phong phú, cảnh quan thiên nhiên đẹp (Ảnh: Internet).

Vườn Quốc gia Cúc Phương là một địa điểm du lịch nổi tiếng về sinh thái, môi trường và mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách thăm quan. Nơi này có hệ động thực vật phong phú, cảnh quan thiên nhiên đẹp. Các gia đình có thể lựa chọn đây là địa điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, lửa trại...

Một số lưu ý cho cha mẹ:

- Khi thăm quan vườn Quốc gia Cúc Phương hoặc lưu trú tại các khu resort có nhiều cây cối, cha mẹ nên thoa kem chống muỗi, côn trùng cho các bé.

- Chuẩn bị kem chống nắng, mũ nón, một số đồ ăn vặt và sữa cho các bé.

- Quần thể chùa Bái Đính rất rộng lớn, trẻ sẽ cảm thấy nhanh mệt nếu đi bộ trong thời gian dài. Cha mẹ nên cho trẻ mặc quần áo thoải mải, đi giày mềm và chuẩn bị sẵn nước uống.