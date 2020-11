Niềm tin về chất lượng “hương quê, vị nhà” là bất hủ trong thời đại mới

Đặc biệt, người tiêu dùng đang có xu hướng lựa chọn các loại nông sản sạch quê nhà tự trồng.



Do vậy, thực phẩm an toàn có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện với môi trường trở nên phổ biến và trở thành một xu hướng mới trong ngành F&B tại Việt Nam. Các cơ sở kinh doanh, chuỗi nhà hàng sử dụng nguyên liệu nông sản an toàn ngày càng nhiều với đủ mọi mặt hàng để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Ngoài việc ưu tiên lựa chọn những nguyên liệu nông sản organic cho từng món đồ uống bởi tính an toàn, giàu dinh dưỡng và hương vị thơm ngon, ToCoToCo – thương hiệu trà sữa quốc dân dành cho người Việt luôn đặt mục tiêu và điều hướng khách hàng đến một lối sống xanh và lành mạnh thông qua việc ủng hộ và sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ và nguyên liệu sạch tự nhiên.

Vỏn vẹn 7 năm đồng hành cùng nông sản Việt Nam, ToCoToCo đã đẩy mạnh việc triển khai và khai thác tinh hoa của chất lượng nông sản Việt thông qua khâu lựa chọn nơi cung ứng nguyên liệu. Tiêu biểu như búp trà non Mộc Châu mang vị tươi đậm đà của sương sớm trên cao nguyên hùng vĩ núi rừng Sơn La; trân châu làm từ bột sắn Nam Đàn – Nghệ An; Vị chua thanh ngọt tự nhiên từ trái dâu tằm tươi đỏ thẫm ở xứ lạnh Đà Lạt... Tất cả đều hòa quyện thành những món thức uống hài hòa "đậm vị thiên nhiên - trọn vị hạnh phúc", lưu giữ mãi trong cảm nhận người thưởng thức mà không lỡ rời bỏ.

ToCoToCo - Với độ "chín chắn" của một vị thế thương hiệu mạnh trong lĩnh vực F&B, độ "chỉn chu" từ nguyên liệu đến pha chế đa dạng, chắc chắn đã và đang làm hài lòng những thực khách khó tính nhất. Ngoài ra, Hệ thống cửa hàng ToCoToCo chưa bao giờ ngừng tiếp đãi nồng nhiệt với không gian năng động, mảng xanh tự nhiên và những món thức uống chất chứa đầy "hương quê, vị nhà" bất hủ.