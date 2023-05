Niềm hạnh phúc giản đơn của ĐT bóng rổ nữ Việt Nam: Vui mừng vì được thưởng trà sữa, thoa son, đeo khuyên tai lên nhận huy chương vàng SEA Games 32

ĐT bóng rổ nữ Việt Nam vui mừng khi được thưởng trà sữa sau khi giành HCV SEA Games 32

ĐT bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam vừa làm nên lịch sử khi giành được huy chương vàng SEA Games 32. Trong trận chung kết gặp tuyển nữ Philippines, tuyển bóng rổ nữ Việt Nam đã giành chiến thắng với cách biệt thuyết phục 21-15, qua đó lần đầu vô địch SEA Games. Niềm vui nở rộ trên gương mặt của các cô gái.

Khoảnh khắc hậu trường ghi lại, sau khi giành Huy chương vàng, ĐT bóng rổ nữ Việt Nam được thưởng một món quà bất ngờ. Đó là trà sữa - món đồ uống mà các cô gái vô cùng yêu thích. Thậm chí, VĐV Việt kiều Trương Thảo My còn có biệt danh My "trà sữa". Không phải những món quà xa xỉ hay to tát, chỉ bằng một cốc trà sữa, Thảo My đã lập tức cười tươi như hoa vui vẻ thưởng thức.

Được thưởng cốc trà sữa mà các cô gái vui như Tết (Ảnh: Thanh Xuân)

Vừa uống trà sữa vừa nghỉ ngơi sau trận đấu

Các cô gái còn cùng nhau thoa son, đeo khuyên tai để chuẩn bị bước lên bục nhận huy chương. Sau những giây phút thi đấu căng thẳng và đầy máu lửa trên sân, đem về vinh quang cho Tổ quốc, những thiếu nữ lại trở về với sở thích làm đẹp duyên dáng. Dáng vẻ của các nữ VĐV khiến CĐV thi nhau thả tim vì quá đáng yêu.